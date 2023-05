ALEGRO ALFRAGIDE INVESTE 10 MILHÕES DE EUROS EM PROJETO DE REABILITAÇÃO

A Nhood Portugal, plataforma global de soluções imobiliárias em projetos de uso misto, anuncia o arranque das obras de reabilitação do Centro Comercial Alegro Alfragide, um dos seus ativos sob gestão e que tem como co-proprietários a Ceetrus Portugal e a CBRE Investment Management. Este projeto de renovação, que representará um investimento total próximo dos 10 milhões de euros, tem como principal objetivo melhorar a experiência de visita do cliente e, consequentemente, a atratividade e valor comercial do ativo.

Nesse sentido, e durante os próximos meses, o Alegro Alfragide será alvo de melhorias ao nível do parque de estacionamento, mall, zonas de descanso, sanitários e zona de restauração – esta última será totalmente remodelada e terá como inspiração a natureza, tema que se alargará inclusivamente aos sanitários do food court. Essa inspiração contará com o contributo de agentes locais, em linha com a filosofia de atuação da Nhood de escuta ativa e envolvimento da comunidade local.

De acordo com Rui Vacas, Real Estate Director (North) da Nhood Portugal, "a reabilitação dos ativos sob nossa gestão, com vista à melhoria da experiência de visita do cliente, adaptação aos novos estilos de vida, atratividade e consequente valorização do ativo, é uma das nossas prioridades enquanto entidade gestora. O Alegro Alfragide conta com 17 anos de existência e é um espaço comercial e de lazer que se tornou numa referência para a comunidade. Assim, impunha-se um projeto de renovação, não só para assegurar a longevidade da construção como também a modernização do espaço. Com mais de 100 lojas. Este espaço comercial em breve será um local ainda mais confortável, atrativo e tecnológico".

As obras de remodelação decorrerão durante a noite e as lojas e restaurantes continuarão a funcionar no horário habitual. O processo de renovação foi pensado para minimizar o impacto das intervenções, tanto na operação diária de lojistas e equipas de centro, como na visita e experiência do cliente.