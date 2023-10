Alegro e Nuvem Vitória lançam audiolivro gratuito “Um sorriso pode mudar o mundo”

Com a missão especial de fazer chegar um sorriso a todas as crianças, os centros comerciais Alegro, geridos pela Nhood Portugal, em parceria com a Associação Nuvem Vitória, acabam de anunciar o lançamento do livro "Um sorriso pode mudar o mundo" em versão de audiolivro.

Depois do sucesso da edição impressa, lançada no último Natal, o Alegro disponibiliza agora a versão em audiolivro gratuito , com o objetivo de o tornar acessível a todas as crianças.

"Os centros comerciais Alegro e a Associação Nuvem Vitória estão comprometidos em proporcionar às crianças experiências pedagógicas, que estimulem a sua imaginação e promovam valores essenciais. Este audiolivro, que aborda temas como a inclusão, a empatia e a diversidade, é uma manifestação tangível desse compromisso.", refere Maura Teixeira, Head of Marketing & Innovation da Nhood Portugal.

Composto por 10 histórias, de 10 autores diferentes, este é o segundo livro lançado pelo Alegro em colaboração com a Associação Nuvem Vitoria, um projeto que, todas as noites e com o trabalho de mais de 800 voluntários, conta histórias de embalar às crianças internadas nas pediatrias nacionais, tendo até à data impactado mais de 50 mil internamentos.

O livro aborda várias temáticas do universo infantil e promove valores de empatia, diversidade e inclusão, destacando-se neste eixo a participação de Catarina Oliveira, uma voz ativa em prol da acessibilidade, e autora da história Umas Sim, Outras Não, protagonizada por uma criança que se desloca em cadeira de rodas.

A versão áudio destas 10 histórias foi cuidadosamente produzida para oferecer uma experiência imersiva, tornando-as acessíveis para todas as crianças.

O audiolivro "Um Sorriso Pode Mudar o Mundo" está disponível aqui em versão Spotify e YouTube. Além disso, será ainda possível fazer o download do livro em versão digital.

Para ler, aprender e levar sorrisos aqui e acolá.