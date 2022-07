“Alegro Sintra Summer Sound by Cidade FM” com entrada livre e cartaz nacional

O verão pede música ao ar livre e os concertos gratuitos estão de regresso ao Alegro Sintra para levar as emoções ao rubro nas noites de luar! De 28 de julho a 11 de agosto, a 4º edição do Alegro Sintra Summer Sound promete aquecer as noites ao som de alguns dos maiores artistas nacionais da atualidade.

3 noites, 3 concertos imperdíveis, 3 artistas nacionais

A partir de dia 28 de julho, Ivandro, David Carreira e Agir estão prontos para fazer a festa e arrancar com 3 noites de concertos imperdíveis na zona exterior do centro. Ao Alegro Sintra Summer Sound junta-se, pela primeira vez, a Cidade FM como parceira oficial e traz um cartaz à altura do top nacional.





De 28 de julho a 11 de agosto, Ivandro, David Carreira e Agir sobem ao palco, em concertos únicos, de entrada gratuita! Seja depois do trabalho ou da praia, as quintas-feiras vão voltar a vibrar no palco do Alegro Sintra, sempre às 21h30. Para entrar, basta aparecer no dia, com uma boa dose de disposição e a voz mais ou menos afinada para o refrão. Fácil de encontrar, o palco fica na zona exterior do centro, junto à entrada que dá acesso ao Hipermercado e à Farmácia.

Dançar, cantar, aplaudir e repetir





28 DE JULHO - IVANDRO





Com "Diz-me queres dançar comigo?" Ivandro vai abrir o palco do Alegro Sintra Summer Sound by Cidade FM e embalar ainda o público hits "Moça" ou daqui até à "Lua".

4 AGOSTO- DAVID CARREIRA





David Carreira avisou os fãs e vai cumprir: no ano em que celebra 10 anos de carreira, o artista lança-se na "melhor tour de sempre". Na sua passagem pelo Alegro Sintra, dia 4 de agosto, promete que "vai ser festa a noite inteira".

11 DE AGOSTO – AGIR





Dispensa apresentações e basta aparecer com ou "sem make-up" e lembrar como ela, a música, "é bela, bela demais". Agir sobre ao palco para o culminar desta edição de concertos de entrada livre, que já fazem parte da agenda Alegro e trazem ritmo ao verão.

Vamos celebrar o verão e a música, aqui e agora, no Alegro Sintra?