Allianz Partners distinguida como a "Melhor Seguradora de Viagens"

A Allianz Partners, empresa líder de seguros de assistência e viagens, foi distinguida como a "Melhor Seguradora de Viagens" nos "Portugal Trade Awards by Publituris @BTL 2023", no dia 1 de março.

Para Miguel Mello do Rego, CEO da Allianz Partners em Portugal, "Este prémio é para nós uma grande honra e premeia todo o extraordinário trabalho desenvolvido pela nossa equipa ao longo dos mais de 25 anos de presença em Portugal. Em nome da Allianz Partners Portugal e grupo Allianz, agradecemos a confiança demonstrada por todos os nossos clientes e parceiros, num seguro cada vez mais percecionado por todos os que viajam como essencial para a sua segurança, valorizando a capacidade do grupo Allianz como líder mundial e a garantia de uma assistência de elevada qualidade, sempre presente, e em qualquer situação ou emergência."

Reafirmando a sua aposta no e-commerce, a Allianz Partners iniciou este caminho há mais de 10 anos, com o intuito de criar um canal de distribuição e de posicionar a marca com uma nova oferta de produtos dirigida ao cliente final.

Num evento que contou com a presença de mais de 250 pessoas, entre elas o secretário de Estado do Turismo, Serviços e Comercio, Nuno Fazenda, presidente do Turismo e Portugal, Luís Araújo, presidente da APECATE, António Marques Vidal; secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto; presidente da CTP, Francisco Calheiros, presidente e vice-presidente da AHP, Bernardo Trindade e Cristina Siza Vieira.

Os nomeados foram escolhidos pela redação do Publituris e os vencedores resultaram de uma média ponderada entre os votos do júri (45%), dos assinantes do jornal do Publituris (45%) e subscritores da newsletter diária (10%).