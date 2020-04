ALPHAMARKET, o teu novo supermercado online

Entrou esta semana em funcionamento a Alphamarket, o novo supermercado online para Portugal continental.Este novo projeto nasce pela mão de um grupo de empresas nacionais especialistas na distribuição alimentar para o canal horeca, que face à situação da pandemia criaram este serviço dirigido ao consumidor final.Com mais de 50 anos de experiência a fornecer os melhores hotéis e restaurantes, o grupo pretende agora disponibilizar a todos, os melhores produtos nacionais e internacionais."A Alphamarket é mais uma alternativa para o consumidor final e diferenciamo-nos pela experiência na distribuição alimentar e pelo nosso serviço de logística próprio, o que nos permite garantir entregas em 48 horas", comenta José Caetano, CEO da Alphamarket.Este projeto vem juntar duas necessidades. Por um lado, diversificamos a fonte de receitas para fazer face às grandes quebras sentidas pela paralisação da restauração e hotelaria. Por outro lado, damos resposta à necessidade atual da população, oferecendo uma alternativa de entrega ao domicílio de bens essenciais, conta o responsável.A Alphamarket oferece produtos frescos todos os dias, bem como todos os bens essenciais para uma despensa familiar. Como campanha de lançamento as entregas até dia 30 de abril são grátis e após essa data apenas para compras superiores a 100€.Para o futuro, o grupo vai querer continuar a manter os dois canais, procurando reforçar as gamas disponíveis, com novas parcerias a nível nacional e internacional, muitos deles até agora desconhecidos do consumidor final.O novo supermercado está disponível em www.alphamarket.pt