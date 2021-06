Ambiolhão lança programa que unifica ações de despoluição da Ria Formosa

A Ambiolhão, Empresa Municipal de Ambiente de Olhão, lançou nesta semana emblemática para as questões ambientas o programa "Ria Limpa, Ria Linda. A iniciativa consiste em reunir sob o programa toda e qualquer iniciativa da empresa para eliminar as descargas irregulares de águas residuais na Ria Formosa.





A maior parte dessas descargas irregulares resulta de, no passado, as ligações de esgotos domésticos e águas pluviais terem sido projetadas para lançamento nas mesmas condutas que descarregavam então toda essa água na Ria Formosa. A partir dos anos 80 com a tomada de consciência quanto às questões ecológicas e à necessidade de tratamento desses resíduos, foi necessária a construção de estações de tratamento dos esgotos. Entretanto, as antigas ligações eram muitas e o trabalho para que se separassem as águas pluviais dos esgotos domésticos resultou complexo e dispendioso, agravado pela falta de cadastro das redes enterradas.





A inauguração da nova ETAR Faro/Olhão, a ampliação e melhoria das redes de saneamento do Concelho e a forte disposição do município em resolver definitivamente o problema contribuíram para que a empresa municipal iniciasse um incessante trabalho de identificação e eliminação dessas ligações irregulares.





Nos últimos anos já foram investidos 3 milhões de euros na redução do problema, montante que inclui obras em curso, e mais 4 milhões estão previstos para o próximo período. Inúmeras foram as ações já executadas, algumas já divulgadas, e outras mais estão sendo desenvolvidas para que no menor espaço de tempo possível tal questão possa vir a fazer parte do passado. Diante disto e com o objetivo de mobilizar todos os atores envolvidos na questão, a Ambiolhão resolveu unificar sob a marca "Ria Limpa, Ria Linda" as ações que visam solucionar a questão. Para além das obras de engenharia e do trabalho minucioso de deteção e eliminação das descargas irregulares, o que se espera é que haja envolvimento dos diversos segmentos afetados como viveiristas, mariscadores, indústria, operadores de turismo, entidades governamentais e sociedade civil.





António Pina, presidente da Câmara de Olhão e do Conselho de Administração da Ambiolhão considera que "a Ria é fonte de sustento para muitas famílias olhanenses. A poluição que ainda se vê nessas águas causa constrangimentos para a atividade desses trabalhadores que fazem parte da própria cultura olhanense. Além disso, Olhão faz uma forte aposta no turismo de qualidade, de ambiente. Resolver esse problema é prioridade para o Município e fortalecer, comunicar e monitorizar as ações que visam essa finalidade com o envolvimento de todos foi a inspiração para a criação desse programa que unifica tudo o que fizermos para que a nossa ria seja a cada dia melhor para os olhanenses e para os visitantes de toda a parte que nos visitam e se encantam com esse património natural".





A Ambiolhão ressalta ainda que enquanto durar o programa dará a conhecer através de suas redes sociais, internet e comunicação social todos os ganhos proporcionados pelo programa. "Conhecer o problema e as iniciativas definidas para o enfrentar é muito importante para que se crie massa crítica e conhecimento sobre a necessidade de termos uma ria limpa e mais linda ainda do que já é", afirma a Engª Clarisse Albino, uma das responsáveis técnicas pelas ações do programa.