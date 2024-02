Ação de sensibilização acontece nas vésperas do dia de S. Valentim, que se celebra a 14 de fevereiro.





"Amor é cuidar: Violência no Namoro é Crime" é o mote da iniciativa do Centro Comercial Continente Telheiras e da 19ª Esquadra da PSP de Telheiras para, em vésperas dos Dia dos Namorados sensibilizar para a problemática da Violência no Namoro.



A ação decorrerá no dia 12 de Fevereiro, entre as 14 e as 19 horas, e pretende levar junto dos visitantes questões práticas que identifiquem o abuso entre parceiros e formas de o combater e, também, denunciar. A proximidade com a data que celebra o Dia dos Namorados é intencional e serve de gatilho para tentar ampliar o efeito da sensibilização. A mensagem é clara: o amor não é de um dia, para ficar bem na fotografia. Ou, se preferirmos, "quem ama, cuida".



Esta iniciativa do Centro Comercial Continente Telheiras em conjunto com a PSP é mais uma que se realiza no âmbito dos programas da galeria de apoio à comunidade local.