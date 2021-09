Amore Nostrum quer unir mais corações solitários

Portugal é o segundo país da União Europeia com mais divórcios, atrás do Luxemburgo, e menos casamentos, atrás de Itália, dados Eurostat 2019.

Quererá isto dizer que os portugueses estão assim tão descrentes no amor, ou que se acomodaram à solidão? Ou simplesmente, não têm a coragem para dar o passo na procura da pessoa certa para uma vida a dois?

Neste mês de rentrée, a Amore Nostrum, agência matrimonial nº1 em Portugal, quer ajudar, ainda mais, os solitários a encontrarem o parceiro para a vida. Setembro é, por norma, o mês de recomeços mas, também, de grandes decisões e mudanças. Usualmente, considera-se este mês como o início do ano e aproveita-se as férias para fazer grandes planos. Uns que se concretizam, outros acabam por não sair da gaveta.

Para muitos, as férias foram, mais uma vez, solitárias e toma-se a decisão de que algo tem que mudar neste campo.

A Amore Nostrum sabe da dificuldade que é, nos dias que correm, haver tempo para se pensar no lado romântico da vida. Um número elevado de pessoas que procuram os nossos serviços, tem carreiras profissionais muito intensas, de grande responsabilidade, absorventes e liberais. O sucesso profissional acaba por "roubar" tempo aos momentos de lazer e, acima de tudo, ao processo de encontrar alguém com quem partilhar uma vida. Mas, o sucesso profissional não tem que ser sinónimo de insucesso a nível pessoal. Acontece que, no final do dia, tal como nas férias, há uma sensação de vazio, que não é preenchida pelo trabalho.

A Amore Nostrum, a unir casais em sete cidades portuguesas há 18 anos, tem as ferramentas, as competências e uma equipa de profissionais sempre pronta a ajudar e orientar quem não quer adiar mais a sua felicidade. Garantindo um serviço à medida de quem o procura, desde pessoas mais jovens a pessoas mais experientes e maduras, com toda a privacidade e confidencialidade, seriedade e empenho, que caracterizam os psicólogos da equipa Amore Nostrum. Os 2500 clientes que compõem a sua carteira são a prova do serviço sério e confiança que está na base desta relação.

Ao longo dos 18 anos de atuação, a política da Amore Nostrum, e de todas as suas agências, tem-se pautado pelo cumprimento rigoroso das regras de confidencialidade e respeito pela privacidade dos seus clientes e congratula-se pela confiança que tem sido depositada nos seus profissionais e serviços.

Sobre a Amore Nostrum

A Amore Nostrum é a Agência Matrimonial nº1 em Portugal. Está presente com sete agências de norte a sul do país (Braga, Porto, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro), e mais de 20 000 homens e mulheres, garantindo uma taxa de sucesso de mais de 85%.

Há 18 anos a contribuir para a construção de histórias de amor com finais felizes, a equipa da Amore Nostrum é composta por psicólogas experientes e competentes ao serviço da sociedade. Por atuar numa área sensível – a das emoções, todos os técnicos especializados da Amore Nostrum enfrentam o desafio com determinação, empenho e seriedade.