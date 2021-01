Ano Novo chinês celebrado online

As comemorações do ano novo chinês, ou festa da Primavera, contam uma vez mais com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.





Este ano, a transmissão online substitui o tradicional desfile com dragões, serpentes e acrobatas, que todos os anos atrai centenas de pessoas à Avenida Almirante Reis.





Artistas da China, Macau e Portugal integram a programação, com início a partir das 11 horas de 28 de janeiro.





Apesar das restrições determinadas pelo estado de emergência, em tempo de pandemia de Covid-19, as tradicionais lanternas vermelhas enfeitam já a avenida, entre o Martim Moniz e os Anjos, para assinalar a efeméride mais aguardada pela comunidade chinesa em Lisboa.





O programa foi anunciado hoje, em conferência de imprensa online, com a presença de Man Hin Choi, presidente da Associação de Comerciantes e Industriais Luso-Chineses, Li Ji, conselheira cultural da Embaixada da China, e Alberto Laplaine Guimarães, secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa.