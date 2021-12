A marca quer continuar a reforçar a sua notoriedade nos meios digitais, apostando não só no desenvolvimento de conteúdos relacionais, mas também na venda de produtos, complementado assim a rede de lojas físicas.

A loja online Agriloja está pronta para responder às necessidades dos consumidores em todo o território nacional para as áreas de Agricultura, Jardim, Pecuária, Animais de Estimação, Bricolage e Casa. Atualmente, conta com mais de 10.000 produtos disponíveis, mas o objetivo será as 16.000 referências.