Apolónia Supermercados lança novo produto da Beyond Meat™

Apolónia Supermercados lança em Portugal, mais um grande sucesso da marca americana Beyond Meat™.





No seguimento do sucesso dos anteriores lançamentos da Beyond Burguer e Beyond Sausage, chega agora a alternativa 100% de origem vegetal de carne picada à Europa.





Segundo a marca, a Beyond Mince parece, cozinha-se e satisfaz como carne picada, mas é feita 100% de origem vegetal, sem usar soja, glúten ou ingredientes produzidos artificialmente. Tem a versatilidade, textura e a suculência da carne picada. De tacos a almôndegas, bolonhesa a "sliders/ Mini-hambúrguers", Beyond Mince é a alternativa perfeita para qualquer clássica receita com carne picada. A proteína vem da ervilha e do arroz. O óleo de coco e o amido de batata garantem a suculência e a textura que deixam água na boca, enquanto que a beterraba dá o tom avermelhado da carne.





O resultado? Uma deliciosa "carne picada" 100% de origem vegetal, sem comprometer em nada o seu sabor, ao mesmo tempo que é mais saudável e melhor para o meio ambiente.





O aparecimento de marcas como a BEYOND MEAT™, são o resultado do grande aumento de consumidores atentos às questões da sustentabilidade ambiental, ou que procuram alternar as suas fontes de proteína animal, por opções de origem vegetal na sua alimentação, não deixando de ser também uma excelente e saborosa opção para vegans e vegetarianos.