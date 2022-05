Apresentado AgIR - Plano de ação para a gestão das Águas Industriais Residuais da região da grande Lisboa e Oeste

Foi ontem apresentada a Parceria entre a Águas do Tejo Atlântico e os 23 municípios do sistema multimunicipal de saneamento da Grande Lisboa e Oeste que vai contar com apoio técnico e financeiro do Fundo Ambiental para a erradicação das afluências indevidas de águas residuais industriais, no valor de 4,4 milhões de euros.







Este plano, com duração de quatro anos, visa a erradicação de afluências indevidas - águas residuais industriais sem o devido pré-tratamento - nos sistemas de recolha, tratamento e valorização das Fábricas de Água (ETAR) da Águas do Tejo Atlântico.



Este projeto, a desenvolver em parceria com os municípios servidos pelo sistema gerido pela Tejo Atlântico, é também uma boa oportunidade para que, juntamente com os agentes económicos, adotar soluções, processos e práticas mais sustentáveis e mais circulares.





O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, apresentou na ocasião o Selo de Qualidade "Industria em Evolução" que anualmente irá premiar o desempenho ambiental das indústrias que se tenham destacado no trabalho conjunto com a Tejo Atlântico e os municípios no domínio dos efluentes industriais. Estes selos contribuirão para o reconhecimento do município e das suas indústrias como promotores e corresponsáveis por uma melhor proteção do ambiente e de uma sociedade circular.