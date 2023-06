Aproximam-se fins de semanas prolongados: mantenha a sua casa segura

Estão a chegar os dias festivos que, um pouco por todo o país, fazem com que muitas pessoas aproveitem para viajar. A Securitas Direct dá alguns conselhos para evitar que uma habitação seja assaltada durante estes períodos de ausência.

Junho é sinónimo de feriados e fins de semana prolongados um pouco por todo o país - o Corpo de Deus a 8 de junho – a que se segue, para alguns, o 13 de junho – com o Santo António – ou, para outros, o 29 de junho – com o São Pedro. Em todos estes casos, proporcionam-se oportunidades de usufruir de fins-de-semana prolongados que, com o bom tempo, podem significar deslocações para fora da área de residência.





Em contraste com o desejo de aproveitar o fim-de-semana prolongado com uma escapadela a algum lado, o medo da intrusão aumenta quando nos deparamos com o cenário de deixar a casa vazia. Ainda para mais quando sabemos que muitas outras pessoas também vão ter o mesmo desejo e que é habitual existir muito menos movimento nestas alturas nas zonas residenciais.

Conselhos para deixar a casa protegida durante ausências





Para evitar esta situação, é essencial tomar medidas preventivas, quer através de pequenos gestos que podem ser fundamentais, quer através da instalação de um sistema de alarmes, que permite, além de controlar a sua habitação, protegê-la, já que permite uma resposta imediata a qualquer intrusão. Para ajudar os cidadãos a prevenir os assaltos, a Securitas Direct dá uma série de conselhos de segurança que devem ser aplicados para que as casas estejam protegidas quando estamos fora:



Tentar deixar uma aparência de habitação durante a ausência: por exemplo, fechar uma persiana ou pedir a um vizinho ou conhecido que recolha o correio na caixa de correio. O ideal seria incluir um sistema automatizado que, por exemplo, acenda e apague as luzes durante o dia e a noite.



Não deixar nenhuma janela aberta: é muito importante verificar se todas as entradas do local estão completamente fechadas antes de sair.



Verificar o estado das fechaduras: deve ter fechaduras com trancas para dificultar a sua abertura. Além disso, as fechaduras das janelas e das portas têm tendência a deteriorar-se com o tempo, pelo que a sua verificação reforçará a segurança.



Não deixe objetos de valor visíveis do exterior: um objeto de valor elevado, visível do exterior das instalações, pode aumentar a tentação dos assaltantes.



Desviar as chamadas para o telemóvel: um telefone que não para de tocar significa que não está ninguém em casa.



Assegurar a iluminação exterior durante a noite: a existência de alguma luz exterior reduz o risco de roubo.



Se tiver um alarme, não se esqueça de o deixar ativado e, se for cliente Securitas Direct, informe a empresa de qualquer ausência prolongada.





"As medidas preventivas são essenciais em períodos festivos como estes, porque existe um movimento generalizado de saídas da habitação diária. Por exemplo, pessoas que vão para casas de férias, ou que viajam para o exterior, ou até mesmo que aproveitam este fins-de-semana prolongados para visitar familiares ou amigos. A existência de alguns hábitos de segurança, que devem ser diários, mas cuja importância se intensifica nestas alturas, ajuda a que as famílias possam viajar com mais confiança de que as suas coisas ficam protegidas durante esta ausência", explica Luís Quintino, Diretor de Operações da Securitas Direct.





A Securitas Direct dispõe de uma série de alarmes e de sistemas de videovigilância que, graças à sua tecnologia avançada, permitem uma ação rápida e eficaz, já que identificam rapidamente possíveis ocorrências e permitem que os profissionais que monitorizam as câmaras percebam com maior precisão se se trata de um disparo real ou não e, em caso de acontecimento real, actuar de forma remota para expulsar o intruso.





A Securitas Direct é a única empresa do mundo 100% especializada em sistemas de alarmes conectados e mantém o seu compromisso de colaboração e apoio ao trabalho desenvolvido pelas Forças e Serviços de Segurança em todo o território nacional.





