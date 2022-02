“Arcos à Mesa” regressa com Cozido à Moda dos Arcos

O fim-de-semana gastronómico, "Arcos à Mesa" regressa aos restaurantes arcuenses com o tradicional "Cozido à moda dos Arcos".





É confecionado com produtos locais de qualidade e com um tratamento especial das muitas carnes que o compõe, nomeadamente o presunto, a galinha caseira, a orelheira salgada, o toucinho entremeado, o chouriço de carne, a sanguinha, o entrecosto, entre outras.





Com vinhos verdes da região, e como sobremesa, os Charutos de Ovos, uma das 7 Maravilhas Doces de Portugal, acompanhados da Laranja de Ermelo, o Bolo de Discos e o Bolo de Mel do Soajo, encontramos a refeição perfeita do roteiro gastronómico pelos sabores desta Vila minhota.





Além de um palhaço gigante, uma estátua de 4 metros, realizada por um artista arcuense, que assinalará mais um entrudo e os 20 anos da Associação de Festas Folia, pode realizar passeios ao ar livre, caminhadas ou trilhos, usufruir da Ecovia do Vez, bem como realizar visitas a quintas de vinho verde e desportos de natureza. Visitar o Paço de Giela, o Centro Interpretativo do Barroco, a Porta do Mezio, Sistelo (uma das 7 Maravilhas de Portugal/Aldeias) e Soajo conhecido pela sua Eira dos Espigueiros Comunitária, no Parque Nacional Peneda-Gerês são sugestões para passar nos Arcos de Valdevez Onde Portugal se Fez!