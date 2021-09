Arcos de Valdevez valoriza produtos locais nas refeições escolares

Após o início do projeto em janeiro deste ano, a Câmara Municipal vai continuar a apoiar a introdução de Carne Cachena nas ementas dos refeitórios escolares do Concelho, contribuindo para a valorização dos produtos e produtores locais, para a dinamização do comércio local, e a melhoria da qualidade das refeições dos alunos das escolas arcuenses.





O protocolo tem também a colaboração da Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez, o Agrupamento de Escolas de Valdevez, a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas de Valdevez e a UNISELF – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA.





Esta medida foi considerada uma boa prática de promoção de produtos locais pela Rede Rural Nacional, uma plataforma de divulgação e partilha de informação, de experiência e de conhecimento, da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e do Ministério da Agricultura, bem como também foi alvo de elogios por parte do Ministério da Educação, através da Direção Geral da Educação e Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares que entendem que "Esta iniciativa é amiga do ambiente, promotora da economia local e a Carne Cachena um produto local com uma pegada ecológica mais baixa e cultural, pois valoriza e promove tradições e saberes ancestrais, económica, já que contribui para a dinamização da produção e do comércio local, bem como contribui para melhorar a qualidade das refeições escolares."