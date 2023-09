O músico e filósofo Pedro Abrunhosa, o médico e humorista Carlos Vidal, e o ator e apresentador Pedro Granger são os convidados do Lionesa Group para o debate sobre a arte e a cultura para a felicidade

A "Arte e Cultura: a pílula da Felicidade" é o tema do debate promovido pelo Lionesa Group e que vai ter lugar na Alfândega do Porto, dia 14 de setembro, às 15h, no maior evento de felicidade da Europa, o Happiness Camp.





Pode a música ajudar no alívio dos sintomas da depressão pós-parto? Pode um espetáculo humorístico reduzir a ansiedade e o stress em pacientes hospitalizados? Ou pode até a representação dramática facilitar o crescimento e a cura pessoal?





Será que podemos prescrever uma peça de teatro ou um espetáculo musical para tratar problemas do foro mental? São estas algumas das questões que Pedro Abrunhosa vai responder e debater juntamente com Pedro Granger e Carlos Vidal, dia 14 de setembro, às 15h no palco Joyful do Happiness Camp.





"Numa altura em que a saúde mental é a principal causa de incapacidade produtiva e psicossocial da população, e que custa à União Europeia 4% do PIB anualmente, impõe-se falar do tema de uma forma séria e sob uma perspetiva menos paliativa e mais preventiva, para encontrar outras formas de lidar com a ansiedade, a depressão ou o burnout.", afirma Pedro Pinto, CEO do Lionesa Group.





O Lionesa Group vai trazer à Alfândega do Porto um debate sobre como a Arte e a Cultura podem contribuir para a saúde e bem-estar subjetivo, provocando uma transformação positiva nas pessoas.





Neste momento mais de 84 milhões de pessoas são afetadas na Europa e os números tornam-se ainda mais assustadores quando percebemos que Portugal está no topo do ranking dos países que consomem mais psicofármacos. No entanto uma nova abordagem a nível europeu está a revolucionar a forma de encarar e tratar a saúde mental sob uma perspetiva mais holística através do uso de áreas como a Arte e da Cultura como forma de prescrição social e cultural.





Relatórios internacionais como o Culture for Health vieram dar novas luzes sobre os benefícios da arte para a saúde mental e tenta-se agora estimular uma mudança política nos países da UE, aproximando as políticas de saúde, culturais e sociais. Esta será a temática debatida entre os convidados que vão trazer as suas próprias experiências e dar o seu testemunho na primeira pessoa. O evento é aberto a todos e totalmente gratuito.





Sobre o Lionesa Group

O Lionesa Group é um grupo familiar com mais de 20 anos, que detém ativos das marcas Lionesa Business Hub, Balio e Livraria Lello.? Com a missão de transformar o Porto e Norte no território mais feliz para se viver, a estratégia de investimento é centrada em 3 pilares: talento, arte e património, aliando o empreendedorismo à cultura. O grupo gere um portfólio diversificado de negócios nas áreas do retalho, turismo, cultura, escritórios e imobiliário.