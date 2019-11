As 10 coisas que não podes perder no Lisboa Games Week 2019

Porque o Lisboa Games Week já está quase a chegar, a organização do evento selecionou as 10 coisas que os visitantes não podem perder, naquele que é o maior e melhor evento de gaming em Portugal. Com 25,000m2 ocupados, mais de 150 expositores e mais de duas centenas de actividades na programação, o Lisboa Games Week apresenta novidades únicas num evento renovado para a sua 6ª edição.





Para pais e filhos, o LGW 2019 atravessa gerações, sempre com a componente pedagógica associada a uma vertente lúdica que caracteriza o evento. Aqui ficam as 10 coisas que não podem perder nesta edição do LGW:





Para quem gosta da adrenalina da competição, mesmo que seja apenas espectador: o OMEN Atlantic Challenge by HP é um must-see nesta edição do LGW. Esta competição internacional de CSGO tem uma prize pool de 15.000€ e duas das quatro equipas são internacionais: uma brasileira e outra espanhola.





És entusiasta pelo Cosplay? Ou não sabes bem o que significa mas tens curiosidade? O LGW será um mundo do Cosplay! Com uma área de 1000m2 dedicada apenas aos cosplayers, aqui poderás conhecer e contactar com os melhores profissionais da área. Leon Chiro é apenas um dos cosplayers mais sonantes que poderás encontrar no LGW e será júri de uma prova internacional que se realizará no evento.





A Nintendo traz a Mansão do Luigi ao Lisboa Games Week! Esta é apenas uma das novidades da marca, que está presente com um espaço de 900m2.





Agrada a miúdos e graúdos, mas os miúdos poderão achar particularmente fascinante: não podem perder a Batalha de Robôs, a Robot Extreme Competition.





Como já referimos, o LGW não é apenas um evento lúdico de videojogos. Também tem uma componente educacional muito forte, através das formações do Sistema Educativo, para estudantes do 1º Ciclo do Ensino Básico, até ao Secundário. Aqui, os miúdos podem aprender a programar e a desenvolver apps e videojogos, com a Sharkcoders e a Happy Code.





Alerta realidade virtual! No Lisboa Games Week poderás ter experiências únicas de realidade virtual, num espaço com mais de 600m2. Até poderás mostrar os teus dotes de racer no simulador da G’s Competizione, que poderá dar um passe directo para competires num verdadeiro carro de competição, no circuito Vasco Sameiro, em Braga.





Voltamos aos torneios, desta vez a uma competição de mobile: o Free Fire Masters, que cada vez mais coleciona fãs em todo o Mundo. Esta é uma parceria entre o LGW e a Qwatti, lançando-se assim o Campeonato Nacional de Free Fire Masters.





Repara que as crianças lá de casa preferem ver vídeos no Youtube do que televisão? Então têm de passar na Academia LGW, um espaço que reúne youtubers e streamers com os seus fãs, possibilitando uma oportunidade única de contactar com eles e ainda aprender umas dicas por parte de profissionais do som, vídeo e fotografia, através de Workshops do Bazar do Vídeo. Aqui poderão encontrar os próximos grandes Youtubers do país.





E o melhor de tudo: se vão acompanhar as crianças ao LGW, não terão de esperar por elas. Também vocês se poderão divertir no evento, no espaço Família do LGW, destinado especialmente aos adultos.





Estes são apenas 10 motivos, de muitos mais que poderíamos enumerar. Ainda destacamos a área de Retrogames, a Loading Zone, a Robot Party e os Board Games, tudo espaços que reúnem as diferentes temáticas dentro do universo gaming.





Agora que os treinos acabaram, o mundo dos videojogos começa a sério no Lisboa Games Week, de 21 a 24 de Novembro, na FIL.