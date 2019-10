As grandes novidades em smartphones de outubro estão na Phone House

Aproveite as melhores oportunidades para adquirir as mais recentes apostas da Apple, o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro.





A Huawei é também destaque, com ofertas na compra do Huawei P30 ou do Huawei P30 Pro.





Campanha Hardware e de Operadores válida até 31 de outubro.





O sol teima em não nos deixar, mas o calendário não engana: chegou outubro e o outono. As férias são já uma miragem, os miúdos estão nas aulas há quase um mês, os casacos e as roupas mais quentes começam a ter outro destaque no guarda-fatos. É também um período farto em lançamento das grandes apostas das principais marcas de telecomunicações. E o seu Especialista não pode deixar de estar na linha da frente das novidades que vão animar o mercado até ao final do ano.





Como é tradicional, a Apple anuncia em setembro a mais recente evolução das suas gamas. Este ano não foi exceção, com o iPhone 11 (com um valor entre os 829€ e os 999€) e o iPhone 11 Pro (cujo preço varia entre os 1,179€ e os 1.579€). A Phone House assegura uma Retoma Garantida a 12 meses até 520€ e oferece um HAMA Wireless Charger a todos os fãs que não querem deixar fugir esta oportunidade de ter em sua posse a mais recente máquina da marca da maçã.





Também a Huawei será destaque na Phone House. Na compra do Huawei P30 (no valor de 699,99€) ou do Huawei P30 Pro (por um custo de 899,99€) receba de forma gratuita os Huawei Freebuds Lite. Esta campanha decorre até 3 de novembro.





Mas a campanha de outubro tem muito mais para oferecer. Na compra de um smartphone em primeira mão terá um desconto automático de 10% em acessórios. Se assim preferir, só tem que escolher, na Gama Hama, entre a Coluna Bluetooth Soundcup D, cujo valor comercial é de 79,99€, os Headphones Calypso Bluetooth 4.2 + EDR, 39,99€, ou o Carregador Wireless FC-10 FABRIC, com um PVP de 39,99€.





Como é tradicional, a Phone House seleciona alguns topos de gama a preços imbatíveis, na gama dos Phone House Selection Grade A. Esta é, sem dúvida, uma excelente alternativa para comprar as melhores máquinas sem despender valores elevados. Depois do Regresso às Aulas, e agora que o Natal começa a aproximar-se, que tal aproveitar as melhores oportunidades do mercado? Assim, pode escolher o iPhone 7 32 Gb por apenas 319,90€, enquanto o Apple iPad Mini 2 com 7,9 polegadas não ultrapassa os 239,90€. Se quiser causar sensação enquanto vê as horas ao melhor estilo, não se esqueça, o Apple Watch Serie 2 não ultrapassa os 209,90€.





E porque o seu Especialista é muito mais que telecomunicações, a nova gama + Casa Phone House já chegou, através do super "ajudante" de Cozinha: o Kenwood Robot. Com o início da época dos jantares caseiros, basta escolher o da sua preferência e o sucesso na cozinha é garantido.





A Phone House é também Especialista em serviços de operador.





Se pretende mudar o seu pacote TV Meo, Nos, Nowo ou Vodafone venha à Phone House e ajudamo-lo a encontrar o melhor para si. A Phone House assegura um aconselhamento e serviço totalmente isentos. Depois, só tem que escolher a sua oferta, entre uma TV Led desde 32 polegadas, um Samsung Galaxy A40, um Samsung Active e, como novidade, o Kenwood Robot de Cozinha. Multione KHH326WH. Esta é uma oferta válida também para clientes Empresariais. Garantidamente, temos os mesmos preços e condições dos operadores numa loja Phone House perto de si.