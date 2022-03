As mulheres em destaque no mundo da bricolage

De acordo com um estudo realizado pelo Grupo Kingfisher, que detém a insígnia Brico Depôt, em 2021, 66% da população portuguesa consideram que são "ativos a melhorar o seu lar", ou seja, realizam tarefas de bricolage e de manutenção nas suas casas, das quais 52% são mulheres e 48% são homens.

Estes números rompem com a habitual, mas incorreta, perceção de que as tarefas de manutenção e bricolage em casa são da responsabilidade dos homens, e para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Brico Depôt, líder em construção, renovação e bricolage, realizou um workshop em Lisboa, para imprensa e influenciadores digitais de forma a assinalar este dia especial.

O mesmo estudo mencionado acima também salienta que todos os que se ocupam de tarefas de bricolage em casa, estão distribuídos por todos os grupos etários, e a maioria deles são proprietários de casas com espaços exteriores, maioritariamente localizadas na área da Grande Lisboa.





Brico Depôt aposta na igualdade de género e destaca-se por ter 46,20% da sua força de trabalho composta por mulheres, e 39,47% de mulheres em cargos de gestão, sendo números que crescem ano após ano. Ao mesmo tempo, nos pontos de venda, 62,85% dos Assessores de Projeto são mulheres, que são profissionais qualificadas e oferecem um aconselhamento personalizado gratuito durante todo o processo até que o projeto seja concluído.





As mulheres também desempenham um papel importante nas redes sociais da Brico Depôt. Quase 70% dos seguidores, tanto na página do Facebook como no perfil de Instagram, são mulheres, o que confirma a tendência de que este é um setor que lhes interessa e no qual estão envolvidas.





A Brico Depôt desafia todos aqueles que se interessam por bricolage, tanto homens como mulheres, para ousarem, experimentarem e criarem. A bricolage pode ser considerada como uma atividade de lazer, onde não existem questões de género, e oferece uma vasta gama de estilos e propostas para todos os perfis e gostos. Todos temos um talento, algo de que gostamos e que de alguma forma melhora as nossas vidas, e é tempo de lhe dar asas.