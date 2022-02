As receitas dos seus avós num livro que transcende gerações

A Teka criou um passatempo onde serão eternizadas as receitas dos avós de norte a sul do país. O objetivo é transformar em livro as suas melhores memórias, passadas na cozinha em família, compilando as receitas que moldaram gerações.





Correndo de uma ponta a outra do país seria possível experimentar a mesma receita, mas cozinhada de forma diferente, com o toque especial de cada casa. Tal como "quem conta um conto, acrescenta um ponto", a Teka procura reunir as pessoas na busca pelas suas histórias com receitas de culinária que são especiais e únicas para cada família. E aqui entram os familiares mais antigos de cada casa e as suas experiências na cozinha.





Os avós são os segundos pais para a vida toda: ensinam-nos os primeiros passos, as primeiras letras e muito do que sabemos sobre o amor incondicional. Desde o primeiro bolo que a avó ensinou a fazer, começando por explicar como se devia partir um ovo e apanhar as cascas que caiam na massa, até às receitas simples e práticas que alimentavam um batalhão.





Tantas são as inúmeras histórias e memórias, partilhadas entre doces e petiscos, para contar sobre esses ternos tempos, que com eles escreveríamos um livro!





A Teka resolveu dar asas a este último desejo e enaltecer os avós de Portugal! Para tal convida-o a participar neste passatempo e enviar uma receita da sua família acompanhada pela memória que lhe ficou marcada desse momento. Se por um lado a sopa da sua avó era a melhor da freguesia, por outro, talvez se lembre de quando chegava da escola e a sua casa se enchia com o cheiro acolhedor de uma tarte de maçã acabada de fazer. São estes, entre outros momentos que poderá partilhar e que ficarão para sempre gravados nas páginas do livro de receitas que será lançado pela Teka.





Esta coleção de receitas familiares terá tanto de doce, como de salgado e tudo o que precisa de fazer é partilhar a sua receita, acompanhada por uma imagem e uma explicação com até 150 palavras da história a si associada. E como não queremos que esta partilha acabe por aqui, aproveite a oportunidade de a compartilhar com os seus amigos e familiares, utilizando o hashtag #TekaGenetic, para que os mesmos possam recordar esses momentos unindo-se, mais uma vez, para reviver essas histórias e acrescentar, se assim entenderem os seus "pontos".





A sua história pode, realmente, dar um livro! Visite o regulamento e participe!

Consulte o regulamento em: https://iniciativateka.pt/receitas-dos-avos-regulamento/

Sobre a Teka Portugal

O Grupo Teka é uma multinacional alemã e um dos principais fabricantes de lava-louças em aço inoxidável, electrodomésticos de encastre e soluções de banho. O nosso Grupo compreende distintas marcas líderes como Teka, Küppersbusch, Intra, Mofém ou Thor. Com mais de 140 anos de história, o grupo Teka tornou-se um exemplo internacional no fabrico de equipamentos para cozinha e banho.

Atualmente, o grupo dispõe de 15 fábricas e 4.000 trabalhadores em todo o mundo, com presença em mais de 120 países e em 5 continentes, produzindo mais de 15 milhões de equipamentos por ano.

A Teka Portugal, fundada em 1978, é uma das mais importantes unidades comerciais e fabris do grupo TEKA. Tendo iniciado a sua atividade apenas com a produção e comercialização de lava-louças em aço inoxidável, tem vindo a fazer uma forte aposta na diversificação das suas áreas de intervenção.

Dedicada à comercialização de equipamentos para cozinha, espaços de banho e telecomunicações, a Teka Portugal produz atualmente micro-ondas, fornos de vapor, fornos combi, exaustores, chaminés decorativas, gavetas de aquecimento e máquinas de café e comercializa outros produtos importados quer das diversas fábricas do