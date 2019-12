As vantagens dos serviços 24 horas





Entupimentos, avarias em caldeiras ou fugas de água são problemas que não têm hora para acontecer. O apoio domiciliário prestado pelos serviços 24 horas pode, por isso ser útil. Venha saber quais as vantagens dos serviços 24 horas.





O imprevisto acontece e ninguém está livre de viver situações desesperantes fora de hora. De um momento para o outro, pode deparar-se com um entupimento, um cano roto e com fuga de água ou notar que a sua caldeira deixou de funcionar. Além disso, estas situações podem acontecer em qualquer horário e é muito frequente que aconteçam fora dos convencionais horários das lojas, entre as 9 da manhã e as 5 da tarde.





Durante as horas em que os espaços comerciais convencionais se encontram fechados, é muito positivo que se possa contar com outro tipo de serviços especializados, capazes de acorrer em qualquer horário.





Apesar de se saber como são úteis, os serviços 24 horas geram algumas questões nos seus utilizadores e saber exatamente com o que pode contar ao contratar os serviços destas empresas é ideal para garantir que todo o processo é realizado de forma tranquila e rápida, para solucionar o seu problema.





Venha saber as respostas às principais dúvidas sobre os serviços 24 horas e descobrir todas as suas vantagens.





Quando posso contactar uma empresa com serviços 24 horas?





Quando existem problemas como a rutura de um cano, esperar pelo dia seguinte para contactar um profissional pode acarretar prejuízos significativos, já que este tipo de situação pode escalar com relativa rapidez e gerar danos muito graves na habitação. Os serviços 24 horas estão, como o nome indica, disponíveis ao longo de todo o dia, pelo que melhor será contactá-los assim que se depare com a situação.





Os serviços 24 horas são fiáveis?





Sem dúvida! Os profissionais que integram as empresas 24 horas costumam ser altamente especializados e contam com as ferramentas e os conhecimentos ideais para resolver as várias situações que motivam o contacto.





Quais os tipos de problema solucionados pelos serviços 24 horas?





Existe um vasto leque de serviços prestados pelos profissionais deste tipo de empresa. Alguns exemplos são as fugas de água, desentupimentos de canos ou a resolução de avarias em caldeiras.





Alguma vez precisou de serviços 24 horas? Sabe onde encontrá-los? Estas são algumas das opções que tem à sua disposição:





1 – ChaveMestra





Agência Multi-serviços com diversas soluções nas áreas de desentupimentos, reparação de caldeiras e detecção de fugas de água. Visite a ChaveMestra

2 – JL Desentupimentos





Empresa de desentupimentos e detecção de fugas de água com sede em Coimbra e com várias representações em diversos pontos do país. Visite JL Desentupimentos

3 – Tecnolider





Empresa de desentupimentos e assistência técnica de caldeiras em diversos pontos do país. Visite a Tecnolider.

4 – Desentop24horas.pt





Empresa especializada em desentupimentos, limpeza de fossas e inspecção de vídeo. Visite a Desentop24horas

Cada uma na sua marca, efetuam assistência técnica a caldeiras a gás e gasóleo.