Associação Bisturi Humanitário na missão Rumo à Guiné 2023

A missão deste ano contou com uma equipa constituída por 13 elementos, sendo 4 deles ortopedistas, 2 anestesistas, 5 enfermeiros, 1 cirurgiã geral e 1 infeciologista, onde realizaram 35 cirurgias e 8 dias úteis de bloco operatório. A Irbal contribui com mais de metade do valor total do alojamento da equipa médica.



Para além das cirurgias realizadas, a Bisturi Humanitário deu formação aos profissionais de saúde do país, ofereceu um equipamento de RX portátil ao Hospital Nacional Simão Mendes e apoiou uma campanha de recolha de sangue no Centro Cultural Português - Embaixada de Portugal na Guiné Bissau.



A Associação Bisturi Humanitário, fundada em 2018 e sediada no centro Hospitalar do Baixo Vouga, tem como objetivo levar cuidados de saúde a quem mais necessita, em especial cirurgias de ortopedia. Ao longo dos últimos anos, a Associação centrou a sua atuação no Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, onde realizou inúmeras cirurgias e cuidados de saúde primários.





Sobre a Irbal



A Irbal SA conta com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento e fabrico de betoneiras. Tem atualmente uma das unidades industriais mais avançadas da Europa, utilizando tecnologia de ponta.



Além do absoluto respeito por todas as normas em vigor, vai mais além no que concerne aos seus colaboradores e meio envolvente, como na saúde, segurança e higiene no trabalho e a proteção do meio ambiente.



Uma grande equipa de profissionais projeta, desenvolve e fabrica os melhores equipamentos para satisfazer e superar as necessidades do mercado. Fabrica betoneiras para atender desde os trabalhos mais leves e de bricolagem, até às necessidades dos profissionais mais exigentes, qualquer que seja a sua localização no mundo. Está presente em mais de 120 países.