ASUS ROG oferece bilhetes VIP para o festival RFM SOMNII 2022

No âmbito da parceria anunciada recentemente, a ROG está a oferecer um Bilhete Diário VIP para o maior festival de praia e música eletrónica em Portugal, RFM SOMNII 2022, a quem comprar o portátil Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition até ao dia 30 de setembro. Esta parceria entre a ASUS Portugal e o RFM SOMNII materializou-se também num passatempo a decorrer na página de Instagram do festival, em que os fãs se podem habilitar não só a ganhar um Bilhete Diário VIP para assistir à atuação do Alan Walker no RFM SOMNII 2022 como também a uma unidade desta edição exclusiva do portátil Zephyrus G14!





Com data marcada para 8, 9 e 10 de julho do próximo ano, na Praia do Relógio, na Figueira da Foz, o festival promete ser uma experiência inesquecível e contará com a presença do artista, DJ e produtor musical, Alan Walker, como cabeça de cartaz logo no primeiro dia.





O Bilhete Diário VIP garante entrada especial no recinto do festival, acesso às zonas exclusivas de alimentação e bares, e ainda vista privilegiada sobre o palco.





Com acabamentos premium e personalizados, o computador portátil ROG Zephyrus G14 AW SE, de 14 polegadas, é alimentado com a mais recente tecnologia e combina o estilo único de Alan Walker com a praticidade e mobilidade que se deseja num equipamento portátil, sobretudo para profissionais das artes criativas e gamers. Integra um potente processador AMD® Ryzen™ 9 5900HS de 8 núcleos com 16 threads, e uma placa gráfica NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti, sendo ideal para artistas, criadores de conteúdos e para quem tem um estilo de vida on-the-go.

Sobre a ROG





A Republic of Gamers (ROG) é uma submarca ASUS dedicada à criação do melhor hardware e software de jogo do mundo. Criada em 2006, oferece uma linha completa de produtos inovadores conhecidos pelo desempenho e qualidade, incluindo motherboards, placas gráficas, portáteis, desktops, monitores, equipamentos de áudio, routers e periféricos. A ROG participa e patrocina os principais eventos internacionais de jogos. Os equipamentos ROG têm sido usados para estabelecer centenas de recordes de overclocking e continuam a ser a escolha preferida de jogadores e entusiastas em todo o mundo.