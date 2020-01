Auchan eleita ‘Escolha do Consumidor 2020’

Dentro da categoria de Hiper e Supermercados, a Auchan foi novamente eleita a melhor insígnia de Portugal, onde concorriam mais quatro outras marcas. Para a escolha do vencedor, foram avaliados atributos como a qualidade dos produtos, organização e limpeza da loja, produtos bem identificados, rapidez no atendimento, disponibilidade dos artigos, atendimento simpático e profissional, entre outros.





Isabel Dias, Diretora de Marca, "É com muito orgulho que recebemos este prémio, que é mais uma prova do reconhecimento do trabalho que temos feito nos últimos anos, e sobretudo em 2019, ano em que mudámos a nossa marca. Sermos eleitos a ‘Escolha do Consumidor’ dá-nos ainda mais vontade de continuarmos no nosso movimento daquilo que é Bom, São e Local."





A Escolha do Consumidor é o sistema de avaliação de marcas nº1 em Portugal que premeia marcas com base na performance do ano anterior. O processo envolve a identificação dos atributos mais importantes para os consumidores e uma avaliação efetiva das marcas de cada categoria, permitindo aferir quais as que apresentam maiores níveis de satisfação e intenção de compra ou recomendação.