Auchan Retail Portugal quer limitar aquecimento global a 1.5º até 2030

A Auchan Retail Portugal quer ajudar a limitar as alterações climáticas e, nesse sentido, assinou o "Business Ambition for 1.5ºC", uma iniciativa cujo objetivo é limitar o aquecimento global a 1.5ºC até 2030. Esta é uma ação do United Global Compact, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), que visa responsabilizar as empresas pelo estabelecimento de metas e objetivos de redução das emissões, para alcançar as zero emissões líquidas até 2050 .Esta é a maior iniciativa mundial de promoção da sustentabilidade a nível corporativo e pretende alcançar a transição para uma economia de baixo carbono e evitar o sobreaquecimento da atmosfera, através do desenvolvimento de práticas para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa. Estas ações serão depois validadas pela organização independente Science-Based Targets Initiative, em linha com as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris."A Auchan Retail Portugal é hoje uma organização fortemente comprometida com a sustentabilidade e os objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU e com uma intervenção mais ativa nos impactos da sua atividade", sublinha o diretor-geral da Auchan Retail Portugal, Pedro Cid. "Nesse âmbito, temos desenvolvido uma política energética ambiciosa e estamos a trabalhar para alcançar uma gestão sustentável das matérias-primas, com a ambição de chegarmos aos zero resíduos", acrescenta.Em 2018, a Auchan Retail Portugal valorizou 92% dos seus resíduos, reduziu 2% do consumo total de energia e 34% das emissões de CO2. Para atingir estes objetivos, a empresa tem lançado um conjunto de projetos ligados à economia circular e à redução do desperdício e investido em fontes de energia mais limpas, como a construção de uma central fotovoltaica, em Faro.Este projeto, orçado em 525 mil euros, prevê a instalação de 1.650 painéis solares, numa área de 6.000 metros quadrados. A central terá a capacidade de produzir 910 400 kWh, o equivalente ao consumo de cerca 1860 habitações. A energia elétrica produzida destina-se ao abastecimento do hipermercado daquele cidade algarvia.A Auchan Retail Portugal conta já com 11 lojas com certificação ambiental e pretende chegar às 13 em 2020. No próximo ano, o grupo quer ainda ter duas lojas com certificação energética e reduzir em 20% as emissões de CO2, em relação a 2018.Sobre a Auchan Retail PortugalA Auchan Retail Portugal é um grupo familiar e mundial, uma empresa humana e vencedora, que conta com mais de 80 lojas físicas e emprega quase 9000 colaboradores. Em Portugal, através do seu comércio em lojas físicas e online afirma-se como uma marca militante do que é BOM, SÃO e LOCAL. Este é um movimento que aposta na qualidade dos produtos e nas experiências que proporciona aos seus clientes, bem como em serviços inovadores e personalizados que simplificam a vida das pessoas. Um movimento que está realmente empenhado em mudar a vida dos habitantes. É uma empresa certificada em responsabilidade social e tem 11 lojas com certificação ambiental.