Autarquia lança uma edição da campanha “Compre em Águeda”

Uma ação promocional, que decorreu durante a manhã de sábado, dia 2 de setembro, no Mercado Municipal e ruas da cidade, marcou o arranque de mais uma edição (3.ª) da Campanha "Compre em Águeda", promovida pela Câmara Municipal de Águeda e que está a decorrer até ao próximo dia 30 de setembro. Esta campanha, que visa dinamizar e promover o comércio local, implica um investimento de 30 mil euros, que serão traduzidos em vales (de 100 e 200 euros) para serem descontados em compras nos estabelecimentos aderentes.





"Esta campanha, à imagem das que realizámos nos últimos dois anos, tem como objetivo central estimular o comércio local e apoiar as famílias, assumindo-se como um motivo extra para que as pessoas adquiram bens e produtos nos estabelecimentos comerciais do nosso concelho, contribuindo não só para a retoma do setor como para a sustentabilidade e dinamização económica e turística do nosso território", salientou, mais uma vez, Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, a propósito desta iniciativa municipal.





A campanha destina-se aos estabelecimentos do comércio local do Concelho de Águeda, designadamente os que detêm as seguintes Classificação das Atividades Económicas (CAE): 9602; 93130; 95230; 96010; 96091; 7911; 7912; os iniciados em 55, 56 e os iniciados em 47 (com exceção do CAE 47111 – Comércio a retalho em supermercados e hipermercados e 47300 – Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados).









Os proprietários dos estabelecimentos comerciais interessados em aderir à campanha e beneficiar desta ação deverão preencher o formulário que estará disponível na página da Internet da Câmara Municipal, até ao dia 9 de setembro, onde consta ainda o regulamento da campanha ( https://www.cm-agueda.pt/p/compreemagueda ). Os comerciantes que já tenham aderido às campanhas anteriores deverão manifestar interesse em renovar esta inscrição, através do e-mail dv-as@cm-agueda.pt

Nas compras efetuadas nos estabelecimentos aderentes durante o corrente mês de setembro, o cliente terá direito a cupões de participação consoante o valor das suas compras, que, depois de devidamente preenchidos, terão de ser colocados na tômbola que está disponibilizada no Posto de Turismo de Águeda até ao dia 3 de outubro. O sorteio realizar-se-á nesse mesmo dia e local, pelas 18 horas.





Serão atribuídos 250 vales (50 de 200 euros e 200 de 100 euros), no valor total de 30 mil euros, distribuídos em vales de compras, que só poderão ser utilizados nos estabelecimentos do comércio local do Concelho de Águeda, aderentes à iniciativa e até ao dia 30 de novembro.