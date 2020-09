AvaliarCarro.com: conheça o valor do seu veículo em segundos!

AvaliarCarro.com é o novo avaliador de veículos usados online: fácil e rápido! Esta ferramenta permite saber o valor de uma viatura usada em poucos segundos, facilitando o processo de negociação e venda.

Como funciona?









O processo de avaliação é extremamente simples: basta aceder ao site AvaliarCarro.com e digitar a matrícula do automóvel em questão, assim como inserir alguns dados sobre a viatura para obter automaticamente o valor atual do carro.

A avaliação é feita por uma entidade independente e de forma imediata: divulgamos o valor do veículo na hora, numa página do site. Não necessita de nos entregar o seu e-mail para ter acesso ao valor da viatura.





Método de avaliação









AvaliarCarro.com utiliza uma base de dados extremamente completa, que inclui todos os veículos comercializados em Portugal nos últimos 15 anos, com detalhes e caraterísticas técnicas de cada viatura. Desta forma, o utilizador não necessita de descrever ao pormenor todas as especificações do veículo, o que torna o processo de avaliação extremamente fácil e rápido!

Para além de conhecermos em detalhe as caraterísticas técnicas de todos os veículos disponíveis no mercado, também temos dados recolhidos diariamente sobre o comércio de viaturas em Portugal. Temos informação proveniente de mais de 5 mil vendas mensais de veículos, efetuadas no País. É com base nessas transações que fazemos a avaliação.





Desta forma, garantimos que o valor da avaliação do AvaliarCarro.com reflete a realidade do mercado português.

Sobre a avaliação





O valor da avaliação pressupõe que o automóvel está em bom estado e que tem uma quilometragem média anual de acordo com o segmento a que pertence. Cumprindo estes dois requisitos, o utilizador poderá facilmente vender a viatura a uma empresa que compre usados, pelo valor indicado.





Serviços adicionais





Disponibilizamos, também, uma Ficha Técnica detalhada, com a Avaliação Exata do veículo. Inclui uma descrição exaustiva de todas as caraterísticas da viatura em questão e uma avaliação da mesma, tendo em conta o número real de quilómetros e os opcionais existentes.



Efetuamos, também, Declarações de Avaliação, que podem ser utilizadas para demonstrar o valor de determinado veículo. Na importação de um carro, é importante demonstrar à Autoridade Tributária e Aduaneira o valor do mesmo, para determinação do ISV (Imposto Sobre Veículos) a pagar.





As Declarações de Avaliação também podem ser entregues a seguradoras, tribunais ou administradores de insolvência, sempre que seja necessário demonstrar o valor de um automóvel.