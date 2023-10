A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) procedeu hoje ao lançamento público da imagem gráfica de "Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024", marcando assim o arranque de uma iniciativa que vai reforçar o posicionamento de Aveiro como cidade que valoriza a arte e a cultura, sob o lema "O ano como palco. Um cenário infinito".





Aveiro 2024 integra múltiplas tradições e enquanto polo tecnológico e centro universitário, é um berço de futuros. Com uma imensa energia transformadora, produzida com o empenho de instituições públicas e privadas, da população e de agentes culturais, este será um desafio marcado no tempo mas de dimensão infinita: tem o seu ponto de partida antes do começo e a sua influência não terá prazo para terminar.





A imagem aponta para uma conversão de linhas que representam a diversidade cultural de Portugal, de Aveiro Cidade, Município e Região, que se unem num mesmo ponto, num laço que referencia o símbolo do infinito. O desenho remete ainda para a forma dos barcos moliceiros, embarcações tradicionais da Ria de Aveiro, assim como para as ondas do mar e o movimento dos ventos, numa clara alusão ao território de Aveiro que vai ser a primeira Capital Portuguesa da Cultura.