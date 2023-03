Aveiro faz balanço muito positivo da presença na BTL

"A presença e participação da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) foi um sucesso no alcance e visibilidade das nossas propostas turísticas, mas também na divulgação de temas fundamentais, como a sustentabilidade ambiental, a promoção da gastronomia e o fortalecimento de relações e parcerias políticas estratégicas para o crescimento do Município." É assim que o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, descreve a presença de Aveiro na BTL.

Durante os cinco dias do evento, empresários e visitantes puderam conhecer algumas das principais propostas culturais, de lazer e de turismo que o Município e a Cidade de Aveiro têm para oferecer, através de atividades como passeios de Moliceiro em realidade virtual, momentos de showcooking dedicados aos sabores gastronómicos locais e ateliers de cerâmica, de Arte Nova e de sal.

Uma das novidades apresentada na BTL, foi o acordo entre a CMA e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal – AHRESP para a realização do seu Congresso Bienal, nos dias 11 e 12 de outubro de 2024, prevendo-se a reunião de mais de 1000 empresários, especialistas e decisores, para debater os desafios do setor.

Por ocasião da sua presença em Lisboa, a Câmara de Aveiro decidiu realizar uma visita à obra de construção do primeiro ferryboat elétrico 100% português, momento escolhido para revelar o nome do navio: Salicórnia. A embarcação, que integrará a operação Aveirobus, está a ser construída pelo Grupo ETE para a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) num investimento global da Autarquia de cerca de 9 milhões de euros.

O Presidente da CMA explicou que Salicórnia (Salicornia ramosissima) é uma planta originária das salinas costeiras, desde o Ártico até ao Mediterrâneo, e que a Ria de Aveiro é um dos poucos locais em Portugal onde se desenvolve, em habitat especial e próprio.

O novo ferryboat com zero emissões de CO2 permitirá a redução da emissão das mais de 300 toneladas de CO2 libertadas pelo atual modelo, reduzindo igualmente em cerca de 30 por cento o consumo energético. Aos baixos níveis de ruído e ao conforto para os passageiros introduzidos por esta embarcação alia-se ainda a capacidade reforçada para o transporte de viaturas (+ 30%) e de passageiros (+ 90%).

A Maratona de Europa, que decorre a 23 de abril de 2023, foi apresentada também no segundo dia da BTL, dando a conhecer a estratégia e visão da CMA para este evento, integrando a política desportiva e de promoção territorial do Município e da Região de Aveiro.

"A Maratona da Europa, além de possibilitar aos atletas uma paisagem única, é uma das maratonas mais planas do mundo, tornando-a um atrativo especial na procura de marcas e recordes pessoais. É neste quadro que mantemos uma aposta estratégica na Maratona da Europa como elemento fundamental para a política desportiva da CMA, promovendo a atividade física, a saúde, o bem-estar e o território", considerou o Presidente da Câmara de Aveiro.

Destaque ainda para a instalação em Aveiro da futura sede da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, que ocupará o primeiro andar do Solar dos Morgados da Pedricosa, edifício com elevado valor histórico e patrimonial numa zona nobre da Cidade de Aveiro, localizado ao lado do Museu de Aveiro / Santa Joana.