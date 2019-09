Banda MELIM AO VIVO em Portugal by Mobe

Depois de uma actuação para vários milhares de fãs no Meo Sudoeste, os gémeos Diogo e Rodrigo, e Gabi, (Melim) esgotaram o maravilhoso e centenário recinto do Jardim dos Coimbras na cidade de Braga no passado dia 10 de agosto. Uma produção sem igual da Mobe Eventos, Hype produções e Chanceplus agente de credito, organizadores que juntaram milhares de espectadores ávidos de ouvirem e verem ao vivo a banda sensação do Brasil em tour em Portugal pela 1ª vez há muito esperada.

Foi com "Peça Felicidade" que o trio brasileiro começou um concerto que se mostrou inesquecível para os presentes. Com as letras sabidas de cor, na primeira fila estavam pessoas de várias nacionalidades e idades, num espectáculo que emanava energia positiva.

Entre conselhos, agradecimentos, contar de provérbios e claro, muita música, os irmãos mantiveram sempre o contacto com o público, pedindo sempre muita luz e amor para os presentes.

Emocionados com a receptividade portuguesa, a banda não deixou que faltassem temas como "Meu Abrigo" ou "Ouvi Dizer". No entanto, não só de originais se fez a noite, foi também possível ouvir Natiruts e até Bob Marley nas vozes dos artistas, num espectáculo que durou cerca de hora e meia.

Melim só se juntaram há pouco tempo, mas a química foi tão evidente que o sucesso era algo inevitável. Com uma mistura de reggae, pop, MPB e influências internacionais, o estilo "goodvibe" e o vocal harmonioso do trio conquistou rapidamente uma legião de fãs. E esse número promete aumentar mais ainda. Depois de lançarem um belíssimo EP no final do ano passado, a banda Melim, nomeada para banda do ano, chega agora com um álbum recheado de temas autorais, 16 ao todo, para guardar na memória, que contou com êxitos como "Meu abrigo" e "Ouvi dizer", os irmãos têm talento, inspiração e carisma para dar e vender. E só faltava mesmo um álbum para coroar essa trajectória. No Rock in Rio, no Brasil, a 6 de Outubro, Melim sobem ao palco com Carolina Deslandes.

Melim voltarão a Portugal em breve para mais uma tour do novo álbum.