Bardô - Brasserie Française: o sabor de França chegou a Lisboa

A partir de hoje, Lisboa recebe uma adição de alto nível com a inauguração do Bardô, um espaço gastronómico exclusivo que promete trazer o melhor da autêntica gastronomia francesa, com DJ e bar de cocktails, à capital portuguesa.

Localizado estrategicamente na Rua Rodrigues Sampaio, este restaurante é uma ode à sofisticação e à arte da gastronomia de França. Com um cardápio cuidadosamente orientado por um dos 100 melhores chefs da Europa de cozinha francesa, o restaurante traz à mesa uma experiência única, ao elevar os sentidos e ao proporcionar um verdadeiro banquete para os apreciadores da alta gastronomia.

Desde pratos tradicionais reconhecidos no mundo inteiro, como o confit de pato, até ao menu executivo que apresenta 3 entradas, 3 pratos e 3 sobremesas - alteradas semanalmente - ou a carta tradicional, cada prato do cardápio reflete a excelência, a qualidade e a autenticidade da gastronomia francesa. Apresenta, assim, produtos de alta qualidade, como a trufa e o caviar de salmão e pratos mais elaborados típicos da antiga brasserie.

Em relação ao nome, Bardô - Brasserie Française, remonta à origem da palavra 'cervejaria', mas com um desenvolvimento gastronómico mais sofisticado e uma abordagem livre e descontraída que garante a essência da gastronomia luxuosa.

"A inspiração para o espaço provém de uma influência parisiense, da atmosfera tradicional de uma brasserie.", conta Antoine Pinto Croix, o prestigiado arquiteto, responsável por todos os detalhes do espaço - desde o conceito, o design de interiores, o fardamento clássico preto e branco até à ementa.

Foram utilizados materiais mais requintados, conjugando conceitos antigos com uma abordagem moderna, contando com um bar, balcão e cozinha de conceito aberto. O ambiente interior é rico em vegetação, com muitas plantas verdes, trazendo a natureza para o espaço.

A carta de vinhos e champanhe é uma homenagem à excelência dos vinhos franceses e portugueses. A variedade reflete a riqueza e a tradição vinícola de ambos os países, proporcionando aos clientes uma experiência enológica completa e sofisticada.

A inauguração do restaurante acontecerá hoje mas a entrada será por convite. A abertura do restaurante ao público acontecerá a 26 de janeiro. O Bardô irá estar aberto de segunda a domingo, entre as 12h e as 2 da manhã e as reservas podem ser realizadas através da área respetiva existente na página Web do restaurante ou através do número de telefone 21 314 0882.