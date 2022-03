Beko reforça aposta sustentável em nova campanha de Máquinas de Lavar Loiça AutoDose®

Beko dosear automaticamente a quantidade necessária de detergente e abrilhantador em cada lavagem, até durante 1 mês.



, a empresa líder em eletrodomésticos e soluções inteligentes para o lar continua a reforçar a sua aposta em eletrodomésticos e tecnologias mais sustentáveis, entre eles as Máquinas de Lavar Loiça AutoDose®. Uma tecnologia que permite obter lavagens mais eficientes, ao

Para apresentar a nova gama de máquinas de lavar loiça sustentáveis e amigas do planeta, a Beko acaba de lançar uma novaque pode ser vista em TV até 20 de março

Comprometidos com o planeta e com a tecnologia AutoDose®, atuando para protegê-lo





A Beko incorporou a inovadora tecnologia AutoDose® nas suas máquinas de lavar loiça, que permite dispensar automaticamente o detergente necessário em cada lavagem, em função da carga e nível de sujidade. Com este sistema, consegue-se poupar até 28% de detergente, o que se traduz também numa redução de químicos nas lavagens e desperdício de produtos, reforçando o compromisso da Beko numa vida mais saudável e num planeta mais saudável.





Além disso, com o sistema AutoDose®, os consumidores também ganham em comodidade. As máquinas AutoDose possuem um botão de alerta com indicação para serem recarregadas com pastilhas ou detergente líquido: basta voltar a encher a gaveta com detergente e abrilhantador e deixar a tecnologia AutoDose usar a quantidade necessária para cada lavagem. Cada recarga pode durar até um mês.

Beko e Finish, para lavagens eficientes e resultados perfeitos





Esta campanha inclui também uma promoção especial em conjunto com Finish, que oferece aos clientes 6 meses de detergente grátis na compra dosaté día 31 de março. Para ativar a promoção, os utilizadores só têm de entrar o, validar o talão de compra e preencher um formulário de registo do produto adquirido. Posteriormente, irão receber o detergente em casa. *

Entre os modelos integrados nesta campanha, destaca-se o modelo DEN38530XAD, que incorpora ainda a exclusiva tecnologia Beko AquaIntense®, concebida para obter resultados de limpeza 5 vezes melhores graças ao seu braço pulverizador adicional para lavagem intensiva. Esta tecnologia permite criar uma zona de lavagem de alta potência que ajuda a água a atingir todos os ângulos, limpando eficazmente qualquer tipo de sujidade graças à sua cabeça rotativa de 360º.





Todos os modelos de lavar loiça BEKO com tecnología AquaIntense também estão incluídos na promoção de oferta de 6 meses de detergente grátis.





*não dispensa a consulta do regulamento.