Benelli BN125 com nova imagem e cor

A jovem naked de 125cc da Benelli – BN 125 – chegou recentemente ao mercado nacional com um novo design, que apesar de manter os traços desportivos evidencia ainda mais agressividade visual. Novos gráficos e uma nova cor verde fluo, bem como alguns novos pormenores estéticos, tornam este modelo ideal tanto para iniciantes como para os condutores mais experientes que procuram um veículo fácil e ágil de conduzir, sem comprometer a performance e o estilo.





A BN 125 é movida por um motor monocilíndro de 125cc a quatro tempos, com arrefecimento a ar, que debita uma potência máxima de 8.2 kW (11,1 cv) às 9.500 rotações e com um binário máximo de 10 Nm às 7.000 rotações, combinando com uma espetacular caixa de 5 velocidades.





O quadro em treliça de aço tubular garante a máxima agilidade e manobrabilidade da BN 125, que se equipa na suspensão dianteira com uma forquilha invertida de ø 35 mm e na traseira com um amortecedor central com 30mm de curso e afinação de pré-carga de mola. O sistema de travões original Benelli oferece uma segurança máxima devido ao disco de ø 260 mm com pinça de 3 pistões e CBS na frente e ao disco de ø 240 mm com pinça de 1 pistão e CBS na traseira. As jantes de 17’’ em liga de alumínio são "vestidas" por uns pneus 110/80 na frente e 130/70 para a roda de trás.





A BN 125 (MY2020) está disponível pelo PVP de 2.560,00€ (IVA incluído) em branco, preto, vermelho e, agora também, na dinâmica e destacável cor verde fluo.