Bensaude Hotels Collection – Certificação Travelife

No passado dia 22 de outubro a Bensaude Hotels Collection obteve a Certificação Travelife, nível GOLD das suas 8 Unidades Hoteleiras, assumindo-se como pioneira nos Açores com esta certificação internacional.

A Travelife é uma certificação desenvolvida especificamente para a indústria do turismo e é reconhecida pelo GSTC – Global Sustainable Tourism Council.

Conta com mais de 1.500 hotéis certificados em mais de 50 países.

Em Portugal, existem 54 hotéis com esta Certificação - onde se inclui o Hotel Açores Lisboa - e nos Açores apenas os 7 hotéis da Bensaude Hotels Collection detêm esta insígnia.

A Travelife é uma iniciativa pioneira na certificação de empresas na área do turismo, empenhadas em contribuir para o desenvolvimento sustentável, nas suas várias vertentes (Social, Económica, Ambiental).

Recorde-se que a Bensaude Hotels Collection já havia assumido a sua aposta na Sustentabilidade Ambiental, Social e Económica, tendo certificado duas das suas unidades segundo a norma NP EN ISO 14001 e Registo no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS), desde 2004, sendo os primeiros hotéis do país a obter estas distinções.

Em 2017, o Grupo Bensaude assinou a Cartilha de Sustentabilidade dos Açores, assumindo o compromisso para com os objetivos do desenvolvimento sustentável, declarados pelas Nações Unidas, para tornar a sua atividade mais sustentável, contribuindo para o posicionamento da região como destino turístico sustentável de excelência a nível global.

A missão da Bensaude Hotels Collection é promover o envolvimento dos seus Colaboradores, Fornecedores, Clientes e demais Partes Interessadas, para uma atuação responsável e para a criação de uma Comunidade Sustentável, para uma melhor Qualidade de Vida e um futuro mais sustentável.