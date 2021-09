Bepanthene® promove rastreios de dermatite atópica gratuitos em 5 cidades de norte a sul do país

Entre setembro e outubro decorre a iniciativa Bepanthene® Eczema que leva os rastreios de dermatite atópica Bepanthene® 2021 a cinco cidades de norte a sul do país. Assim, quem viver ou se deslocar a Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Faro vai poder fazer um rastreio de pele atópica gratuito, realizado por enfermeiras especializadas.

O eczema, também conhecido por dermatite atópica, caracteriza-se por inflamação, comichão, secura extrema ou vermelhidão na pele. E, quanto mais se coçar a área afetada, maior a probabilidade de agentes irritantes como vírus e bactérias passarem a barreira cutânea, agravando a comichão. É o habitualmente referido como ciclo vicioso do eczema, conduzindo à frustração de muitos doentes, que mesmo sabendo que coçar fará com que o eczema piore, acabam por não conseguir resistir a fazê-lo. Esta dificuldade em resistir pode causar uma sensação de culpa e constrangimento.

O eczema pode afetar pessoas de todas as idades. Pode ser irritante e até doloroso à medida que a pele descama e fica gretada, impedindo os doentes de fazerem algumas das coisas de que mais gostam. Esta situação leva muitas vezes a baixa-autoestima devido à aparência das lesões de eczema e tendo um grande impacto na sua vida social.

A maioria das pessoas que sofre de eczema procura um tratamento capaz de lhes proporcionar, não só um alívio rápido da comichão, mas também de evitar o aparecimento de novas crises, fazendo-as sentirem-se bem com a sua pele.

Bepanthene ® Eczema vem ajudar a atenuar a dor e o sofrimento de todo este percurso, oferecendo uma solução de alívio da comichão e vermelhidão e assegurando um maior alívio a quem sofre deste problema. Para conhecer melhor a sua situação, aproveite as sessões de rastreio Bepanthene ® , com hora e local marcado:

Marque já na sua agenda e dê o tiro de partida na luta contra a dermatite atópica!

