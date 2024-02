Bodas de prata de escrita de Gilda Nunes Barata

O Grémio Literário foi palco no passado dia 15 de Fevereiro do lançamento do livro da poeta Gilda Nunes Barata, comemorativo dos seus 25 anos de escrita de poesia

.

Editado pela Aletheia, o livro com o nome "Gilda Nunes Barata – 25 anos de Poesia", celebra as suas bodas de prata de escrita, com uma selecção dos poemas mais significativos, efectuada por Zita Seabra, que também o prefaciou, das suas obras de poesia lançados durante estes anos.

O livro foi apresentado pelo presidente do Grémio Literário – Dr. Teixeira Pinto e por João Soares, que não pouparam elogios à autora, no decorrer duma cerimónia muito concorrida e participada.

Este livro é de leitura obrigatória, uma vez que permite ao leitor, através da leitura dos poemas mais relevantes que foram seleccionados dos seus nove livros de poesia e dos prefácios que também nele figuram de Eduardo Lourenço, Baptista Bastos, Zita Seabra, Fernando Martinho, Paulo Borges, entre outros, conhecer a qualidade da sua elaboração, que exprime a sua sensibilidade rara, e, que, no dizer de Eugénio Lisboa, deverão figurar em qualquer antologia de poesia portuguesa.

Quanto ao percurso de Gilda Nunes Barata, foi muito diversificado no decurso destes 25 anos, como resulta da sua biografia, salientando-se as obras infanto-juvenis, que foram nomeadas e venceram prémios nacionais e internacionais.