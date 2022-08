“Bode, a correr e a remar” é a proposta para disfrutar da Albufeira de Castelo do Bode

Os participantes são desafiados a correr desde a praia fluvial de Aldeia do Mato à de Fontes, em Abrantes, e a regressar de canoa. Valorizar as potencialidades turísticas de uma das maiores barragens da Península Ibérica é o objetivo da organização.

O convite é feito pela TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior à comunidade e aos visitantes, para uma atividade de lazer e desporto, que permite usufruir desta fantástica albufeira de águas límpidas, dando a conhecer as praias fluviais de Aldeia do Mato e de Fontes, a Grande Rota do Zêzere e os sabores que marcam a região.

"Bode, a correr e a remar" é a proposta para um sábado aprazível e saudável, que desafia os participantes, inscritos em equipa de dois elementos, ou individualmente (com equipamento próprio), a percorrer a distância entre as duas praias abrantinas de bandeira azul, por terra e por água. A etapa pedestre, de 20 quilómetros, pode ser realizada na totalidade pela equipa ou em modo estafeta, cabendo metade do percurso a cada elemento. Já o percurso em canoa ou kayak, de 10 quilómetros, terá de ser efetuado pelos dois elementos.

Esta experiência lúdico-desportiva inclui almoço volante, lanche, prémios, seguro e o equipamento de canoagem, tem um custo de 20 euros por participante, ou será mais reduzido caso o participante já tenha o seu próprio kayak.

- mail O número máximo de participantes é de 50 pessoas, com mais de 16 anos. As inscrições das equipas podem ser feitas online (em tagus-ri.pt). Para reservar o seu lugar a título individual, deve contactar a organização pelo email tagus@tagus-ri.pt ou por telefone 241 106 000.

A concentração está marcada para as 9h30, de dia 24 de setembro, na Praia Fluvial de Aldeia do Mato, em Abrantes.

Esta é uma atividade inserida no projeto de Cooperação Transnacional Turismo Náutico de Águas de Interior – Barragens & Lagos (TNAI), que junta nove Grupos de Ação Local portugueses, onde se inclui a TAGUS, e um espanhol, com o objetivo comum de promover os territórios envolventes aos planos de água das maiores barragens e lagos da Península Ibérica. Este trabalho é centrado no desenvolvimento constante do turismo, com âncora nas atividades náuticas e em equilibro com a proteção dos recursos hídricos.

O projeto TNAI é apoiado através da operação 10.3.1 – Cooperação Interterritorial e Transnacional dos Grupos de Ação Local, medida 10 – LEADER, do PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural, e cofinanciada pelo FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural.