Bolsa de Viagens powered by BTL - 4 a 6 de junho de 2021

A Fundação AIP, não obstante as circunstâncias anteriormente enunciadas, e considerando a evolução favorável, da situação pandémica em Portugal, cujo novo quadro legal de referência, vem permitir novamente a realização deste tipo de eventos, auscultou diversos parceiros do sector do turismo no sentido de os sensibilizar para a oportunidade e necessidade de realizar um evento especial, com particular enfoque no mercado nacional e na sua oferta turística diversificada e de elevada qualidade. Este evento é dirigido primordialmente ao consumidor português que, face às atuais circunstâncias de limitação de mobilidade internacional, será seguramente um "cliente" fundamental para potenciar rapidamente a retoma económica do sector do turismo em Portugal.





A Bolsa de Viagens powered by BTL será um evento especial, focado na venda de produtos e serviços turísticos ao cliente final, que terá entrada gratuita, e que visa contribuir para o relançamento dos negócios no sector do turismo em Portugal, com particular incidência nas economias locais e na criação e preservação de postos de trabalho associados a este sector.





O Turismo é, indiscutivelmente, um dos setores mais afetados pela pandemia, e este evento assume-se como fundamental para fomentar Portugal enquanto o destino para se viajar em 2021, incentivando o "fazer férias cá dentro" e, dessa forma, ajudar a relançar as regiões do país, e os negócios das empresas regionais do sector turístico, possibilitando a venda direta dos seus produtos e serviços.





Consciente do difícil momento económico que atravessam a maioria das empresas deste sector, a Fundação AIP preparou para este evento um "modelo especial" que permitirá que as empresas possam participar no mesmo num contexto de custos controlados.





A Fundação AIP espera poder contar, neste esforço de relançamento do sector do turismo em Portugal, com o envolvimento e participação de todas as entidades públicas e privadas, que pela natureza das suas competências, atribuições e representatividade, possam contribuir para o sucesso deste evento que se considera poderá emprestar um grande contributo para o relançamento do Turismo em Portugal.





A Bolsa de Viagens powered by BTL será organizada pela Fundação AIP e terá lugar na FIL – Centro de Congressos e Exposições de Lisboa – Parque das Nações de 4 a 6 de junho de 2021.





*A Fundação AIP tem implementado um Plano de Contingência que segue as diretrizes da DGS – Direção Geral de Saúde e da UFI, adaptado a todos os eventos, feiras e congressos que organiza.





A Fundação AIP tem por fim promover, patrocinar e realizar ações que visem o desenvolvimento das atividades das empresas portuguesas, nos domínios associativo, técnico, económico e comercial, contribuindo para o crescimento da economia portuguesa.