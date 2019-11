“Bossa Nova Sessions” n’A Lanchonete

Dezembro é o mês em que o espírito natalício toma conta da nossa agenda e damos por nós a juntar todos os amigos e família para matar saudades. E haverá melhor forma de o fazer do que com um jantar ao ritmo de bossa nova?





É a pensar nisso que, em Dezembro, A Lanchonete estende o seu horário de funcionamento até às 00h e passa a servir jantares todas as quintas e sextas feiras, sempre acompanhados de sessões de música ao vivo ao estilo da bossa nova.





A carta de almoço, que vai desde o pão de queijo e pastel de feira aos hambúrgueres, lanches brasileiros e tapiocas, será estendida para o jantar, contando ainda com uma grande variedade de cervejas artesanais e internacionais e, claro, a bela da caipirinha!





Sextas-feiras poderá ainda contar com a já famosa feijoada à brasileira que acontece habitualmente ao almoço de sextas e sábados.





As "Bossa Nova Sessions" d’A Lanchonete estão marcadas para dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20 de Dezembro e é possível reservar para o jantar através do telefone, site ou redes sociais do espaço.





A Lanchonete é uma casa com mais de 30 anos de história que passou, em Janeiro deste ano, por uma renovação total do espaço, conceito e imagem.





Assumida pela 2ª geração da família, a casa apresenta agora uma carta recheada de iguarias brasileiras, em homenagem à história dos fundadores, que viveram em São Paulo mais de 25 anos.





Em destaque, além da habitual carta, o Brunch Brasileiro, que acontece todos os sábados entre as 11h e as 16h e que foi lançado em Abril deste ano, e também a Feijoada à Brasileira que acontece todas as sextas e sábados.





A Lanchonete

Rua Pinto Ferreira, 5A

1300-461 Belém

Horario: 2ª a 6ª das 8h às 19h, sábados das 8h às 16h

*Horário Extra de Dezembro: 5ª e 6ª das 8h às 00h

Telefone: 213 648 755

Site: www.alanchonete.pt

Instagram & Facebook: @alanchonetept