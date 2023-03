BPI estreia primeiro “All in One” no Monumental em Lisboa

Espaço comercial, de 2.300 metros quadrados, dispõe de zonas de serviço especializado para cada segmento de Clientes, além de uma zona dedicada ao metaverso, um espaço para eventos e tecnologias inovadoras.

O novo BPI All in One tem um horário alargado até às 17h30 e reúne uma equipa de 100 colaboradores, incluindo gestores especializados em banca de Particulares, Empresas, Negócios, Premier e Private.

A tecnologia é omnipresente com ecrãs multimédia envolventes, montras led, um robô-concierge, óculos de realidade virtual, entre outros.

O BPI vai estrear o primeiro "All in One" em Portugal, um novo conceito de espaço comercial financeiro, com o qual o Banco pretende revolucionar a experiência dos Clientes bancários no canal físico.

Situado no emblemático Edifício Monumental na Praça do Saldanha, o BPI All in One Lisboa combina o atendimento próximo e personalizado, com a agilidade e comodidade proporcionadas pelas tecnologias mais inovadoras.

Este novo espaço, de cerca de 2.300 metros quadrados, distribuídos por dois andares, oferece um serviço especializado para atender a todas as necessidades financeiras e não financeiras, tanto para particulares (com gestores especializados em Banca Comercial, Premier e Private), como para Negócios e Empresas.

No total, o BPI All in One Lisboa dispõe de uma equipa de 100 gestores e uma vasta oferta de serviços que incluem zonas específicas de serviço, um espaço para eventos, 13 salas para reuniões privadas e as mais recentes tecnologias, incluindo realidade virtual e aumentada, um robô-concierge, montras led e ecrãs multimédia envolventes.

O BPI All in One Lisboa estará operacional para os Clientes a partir de segunda-feira, 3 de abril. Para maior comodidade, dispõe de um horário alargado das 08h30 às 17h30 e zonas automáticas (incluindo caixas self-service de última geração) sempre disponíveis.

Francisco Barbeira, Administrador Executivo do BPI, destacou que "o BPI All in One Lisboa vem dar uma nova vida ao canal físico, criando um espaço experiencial de serviços financeiros único em Portugal. Esta combinação de design, tecnologia e serviço especializado e de proximidade transformam a experiência dos Clientes num momento especial e totalmente diferente. É um espaço que obviamente se dirige a todos os Clientes BPI, mas que queremos que venha a estar aberto a toda a comunidade".

O BPI All in One Lisboa apresenta também um espaço Ágora, uma sala com uma projeção 360°, que terá uma programação mensal de iniciativas sobre temas da atualidade, abertas à participação de qualquer pessoa interessada, seja ou não Cliente do BPI.

Design e tecnologias inovadoras para uma experiência única

Além dos serviços financeiros especializados e personalizados, o BPI All in One Lisboa oferece ao público uma experiência inovadora absolutamente única no setor. Em primeiro lugar, a arquitetura e o design do novo espaço conjuga ideias inspiradas na natureza com o uso das mais recentes tecnologias.

Destaca-se a zona automática, onde estão instalados ecrãs envolventes que ocupam uma superfície total de 105 metros quadrados e nos quais são projetados conteúdos audiovisuais exclusivos, desenhados para dar as boas-vindas aos visitantes. O objetivo é que o cliente, ao chegar ao BPI All in One, sinta que entrou num "oásis urbano", totalmente diferente dos padrões habituais em espaços comerciais financeiros.

A somar a esta experiência, o BPI All in One dispõe igualmente de uma zona dedicada ao metaverso. O BPI foi o primeiro Banco a oferecer uma experiência imersiva de apresentação de serviços bancários e contacto com o Cliente no mundo virtual com o lançamento de um balcão em Realidade Virtual (VR) – o BPI VR. Os visitantes do BPI All in One vão poder experimentar o BPI VR através de headsets de realidade virtual da Meta (Óculos).

Compromisso com a sustentabilidade e com a acessibilidade

O BPI All in One Lisboa reforça o compromisso do Banco com a sustentabilidade, nomeadamente com a instalação de sistemas eficientes de climatização e de gestão energética de última geração (iluminação e gestão dos espaços). O design do espaço incorpora igualmente materiais recicláveis e naturais de origem nacional, com destaque para o burel (tecido português, feito de lã dos ovinos de raça Serra da Estrela) que integra parte da estrutura de insonorização.

A construção do espaço teve em atenção a necessidade de incluir funcionalidades que facilitem a acessibilidade, como rampas, elevadores e zona automática acessível, para facilitar a utilização dos serviços por pessoas com algum tipo de incapacidade ou deficiência.

Esta abordagem reforça o compromisso do BPI com a acessibilidade, entendida como a forma de oferecer aos Clientes o maior número possível de canais de acesso aos seus produtos e serviços, e também para que estes canais possam ser utilizados pelo maior número possível de pessoas.