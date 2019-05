Braga acolhe a IX Convenção Aqui é Fresco

O Aqui é Fresco, a maior rede de comércio de proximidade de Portugal, promove já nos próximos dias 2 e 3 de junho, no Altice Forum, em Braga, a nona edição da sua convenção anual para associados, aderentes e parceiros de negócio.





Este ano, ao ter como tema central "Um Crescimento Sustentado", a IX Convenção Aqui é Fresco vem dar corpo à evolução consolidada que a rede de proximidade da Sociedade Aqui é Fresco tem tido no mercado desde a sua criação. Oito anos de presença sustentada ao nível de abertura de lojas, relações e parcerias estabelecidas, projetos concretizados, entre outras novidades que serão apresentadas, em primeira mão, nesta reunião magna que reúne aderentes da rede, associados e fornecedores.





Um percurso construído por esta rede agregadora do comércio de proximidade, composta por 800 empresas retalhistas independentes de pequena e média dimensão, 18 grossistas e mais de uma centena de fornecedores parceiro. O Aqui é Fresco apresenta-se como um projeto de dimensão única em Portugal, ao criar condições de dinâmica comercial e empresarial determinantes para vencer e ganhar um espaço sólido no presente e no futuro, demonstrando, assim, toda a pertinência e atualidade do comércio de proximidade em Portugal.





A cerimónia principal, que terá lugar na noite de 2 de junho, contará com a participação de João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e diretor geral da Unimark, assim como de Carla Esteves, diretora executiva da Sociedade Aqui É Fresco, que, em conjunto, irão apresentar a evolução e crescimento da rede nos anos que leva de mercado, em que se tem assumido como uma força agregadora e dinamizadora do comércio de proximidade.





Paralelamente à convenção, realizar-se-á uma exposição com a presença de cerca de mais de uma centena de empresas da indústria de produtos de grande consumo, que farão a apresentação das suas principais novidades e promoverão campanhas promocionais especiais, aproveitando esta oportunidade única de poderem contactar, num curto espaço de tempo, com um tão elevado número de comerciantes independentes, espalhados de norte a sul de Portugal.





Por último, a IX Convenção Aqui é Fresco quer ser, ainda, um espaço de diálogo, troca de experiências e de aprendizagem, razão pela qual promoverá, uma vez mais, um conjunto de workshops temáticos diversificados, que visam apresentar exemplos concretos e boas práticas em assuntos relevantes para a atividade empresarial dos seus aderentes, no sentido de contribuir de forma ativa para a rentabilização do negóci, assim como para a elevação contínua do serviço prestado por todos aqueles que integram a rede líder de comércio de proximidade em Portugal.