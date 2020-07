Braga, Guimarães e Barcelos

A Divervalor – empresa de Braga especialista em ouro, no mercado desde 2008 –, está a abrir quatro agências VALORES na primeira quinzena de julho e perspetiva abrir um total de 50 até ao final do ano.Braga Centro (Largo S. Francisco, 39 – 6 julho)Guimarães (Rua Teixeira Pascoais, 71ª – 8 julho)Barcelos (Avenida Combatentes Grande Guerra, 120 – 9 julho)Braga Celeirós (Avenida de São Lourenço, 67 – 13 julho).Na opinião do CEO JChester, "este cenário de crescimento através do modelo de franchising está assente na conjugação de factores: a recessão e contracção económicas, aliadas ao máximo histórico do valor do ouro em euros e à tendência clara de subida com previsões superiores a 50% de aumento do metal. Verificámos uma tendência de crescimento na empresa, tendo fechado o ano de 2019 com um volume de faturação de 8M€", adianta o CEO JChester.De acordo com informação transmitida pelo CEO, a marca "deverá fechar 2020 com 77 unidades em funcionamento, em Portugal continental e nas Ilhas, e um volúme de faturação de 20M€. A expansão do franchising vai traduzir-se na criação de 70 postos de trabalho, que se juntarão aos 43 colaboradores da sede e da rede de agências próprias."JChester acredita que 2020 é "o momento" para voltar ao franchising e fá-lo com três argumentos de peso: novo montante de investimento na franquia de 29,900€ (+iva). Todas as zonas são prioritárias: Grande Lisboa, Grande Porto, Algarve, zona Centro, zona Norte e Ilhas. Satisfação total: opção de devolução do valor pago ao final de 12 meses, se o franchisado nao estiver totalmente satisfeito.SOBRE A VALORES – ESPECIALISTAS EM OURO

Em 2008 a Valores entrou no mercado para se dedicar à comercialização e reciclagem de metais preciosos – com o principal objectivo de proporcionar aos consumidores uma forma segura, conveniente e confiável de vender objetos em ouro, platina e prata e também jóias.

Foi pioneira no desenvolvimento do modelo de negócio em regime de franchising, tendo uma rede de 230 agências abertas em 2011. Depois, deixou de franchisar por vários anos, por opção. Atualmente, a marca tem 27 unidades abertas, das quais 25 próprias. A expansão do franchising vai traduzir-se na criação de 70 postos de trabalho, que se juntarão aos 43 colaboradores da sede e da rede de agências próprias.

Dois serviços que se destacam: VOC - Venda com Opção de Compra e Valores Prestige – venda de artigos de ourivesaria novos e usados.

Composta por uma equipa de cerca de meia centena de profissionais com uma vasta experiência na avaliação de jóias e na transformação de metais preciosos para a indústria e investidores.