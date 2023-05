Branded Content Talks: BCMA Portugal e Grupo Cofina trazem profissionais de relevo a Portugal

Numa tarde inspiradora, relevantes profissionais do mercado estarão no palco a apresentar e discutir sobre as iniciativas bem-sucedidas do mercado português e as tendências mundiais do branded content e do brand storytelling.

Com o propósito de reconhecer e celebrar as boas iniciativas de branded content e brand storytelling de Portugal, com um olhar nas tendências e principais movimentos mundiais, o Branded Content Talks Portugal surge para reunir e inspirar o mercado, enquanto o público presente poderá acompanhar a apresentação de relevantes cases por grandes profissionais de Portugal, refletindo sobre as expressivas iniciativas do mercado, assim como sobre os principais movimentos mundiais do universo do branded content.





Patrícia Weiss, chairwoman, founder da BCMA Portugal, criadora e curadora da conferência afirma: "Fundámos a BCMA Portugal em maio de 2021. No mesmo ano formei o board executivo com importantes representantes do mercado português que tanto admiro. Iniciámos as atividades estruturais e elementares da BCMA Portugal. Agora, entramos numa nova etapa que visa inspirar e encorajar todo o mercado português, potenciando as boas práticas existentes no mercado. O objetivo principal da conferência Branded Content Talks Portugal é evidenciar e celebrar os bons exemplos que estão a acontecer em Portugal, assim como inspirar o público que estará presente, através das mentes criativas e inovadoras que estão por trás desses conteúdos e narrativas tão efetivos e relevantes. Refletiremos também sobre as principais tendências e movimentos globais no universo de branded content e brand storytelling, sem abrir mão do olhar próximo e intimista sobre o que já é força e tem grande valor em Portugal. Não há como evoluir sem expandir a conversa e a troca rica de experiências que vamos promover na tarde do Branded Content Talks Portugal. Compreenderemos o que realmente é branded content, o que motivou a marca a tornar realidade uma história humana, um conteúdo que conectou a audiência e tangibilizou os valores e a verdade da marca; veremos porque um case de branded content foi bem-sucedido e fez tanto sentido para o target quanto obteve altos índices de engajamento, e ainda o que faz realmente um conteúdo de marca reverberar e gerar ressonância. Estas serão algumas das reflexões que faremos ao lado de incríveis participantes nos painéis da conferência. O Branded Content Talks Portugal é a primeira de uma série de iniciativas que visa expandir e potenciar a cultura de branded content de Portugal. Algo possível somente com a fantástica parceria entre a BCMA Portugal e o Grupo Cofina."





Os participantes e os temas dos painéis serão:





Painel 1 "O casamento da criatividade com a efetividade": Mónica Sousa (country marketing manager IKEA), Susana Doutor (marketing communication manager Grupo Renault), Luís Santos (marketing operations manager Volvo Car), Rita Torres-Baptista (Brand & Communication senior VP NOS SGPS), Bernardo Rodo (managing director OMD), Rita Sobral (head of branded content GroupM).

Painel 2 "O poder do brand storytelling": Hugo Veiga (global CCO AKQA, um dos autores do case Dove Sketches), Cláudia Rodrigues (marketing head Samsung), Susana Albuquerque (ECD & partner Uzina/ presidente do Clube da Criatividade de Portugal), Pedro Varela (founder, writer, director BlancheFilmes), Francisco Faria (branded content manager Betclic Group), Mário Patrocínio (founder, filmmaker, writer BRO Cinema).