Brandkey celebra 30º aniversário com marcas que marcam.

"Como as Marcas nos Marcam" deu mote à celebração de 30 anos de criatividade e muitas histórias para contar da Brandkey, agência especializada em marketing, activação e eventos. Revisitar algumas histórias que ainda hoje marcam o consumidor e prever os próximos 30 anos foi o desafio lançado a um painel de excelência que se reuniu ontem, na Nova School Business and Economics, numa conferência que deixou no ar a grande questão: onde estarão as marcas nos próximos 30 anos?





Há 30 anos "A construir as marcas do futuro" serviu como ponto de partida para um ciclo de debates que reuniu representantes de marcas como a Domino’s, Dreamia (Canal Panda), Altice, Azeite Gallo, NOVA FCT, Centro de Conhecimento CUF, Unilever, Sumol + Compal, Grupo Bell, Grupo Nabeiro, Banco Alimentar e Thompson, para uma viagem entre sucessos do passado e desafios do futuro com uma única certeza: todos eles têm em si uma pegada e visão em comum com a Brandkey, e seguem juntos no desafio que representam os próximos 30 anos. Acompanhar a sociedade, os seus anseios e paixões, fazendo a verdadeira diferença são parte da fórmula de sucesso que todos os speakers escolheram destacar, nesta que é uma arte tão complexa: a de fazer futurologia.





Dividida em três painéis, com propostas de discussão distintas e que foram da sustentabilidade, à alimentação, educação e saúde, em conversas sempre moderadas pela locutora Mariana Alvim, difícil foi escapar ao tema da reinvenção. A verdade é que se as universidades devem ser ecossistemas criativos, espaços de exploração e aventura, na saúde é incontornável destacar a necessidade do compromisso orgânico das entidades e organizações com a sociedade. Ou seja, «se há coisa que jamais se altera e não muda agora ou dentro de mais 30 anos, é o olhar atento e dedicado para as pessoas e pelas pessoas», refere Mónica Chaves, CEO da Brandkey, acrescentando ainda que «depois de reunirmos, em 3 painéis, áreas que tocam várias necessidades do consumidor e de ouvirmos cada testemunho, seguimos precisamente com essa certeza ímpar: podemos não adivinhar o futuro mas os próximos 30 anos só se constroem com um propósito. Um objectivo primordial que guie as marcas: fazer a diferença na vida das pessoas, adaptando a sua herança e proposta de valor à realidade, inovação e conveniência».





A discussão sobre os desafios do futuro e as incertezas face às cada vez mais velozes mudanças, consolidaram aquele que, de facto, deverá ser o maior reason why para a existência de cada marca: o propósito. E é por isso mesmo que, «cada vez mais, as marcas devem atribuir à tecnologia e outras ferramentas um papel de enabler, preocupando-se sim com a ligação que criam com o consumidor e o motivo para qual o transportam. O conteúdo, essência, proximidade, credibilidade e nível de confiança que uma marca consegue criar junto do seu público não é mais do que o seu propósito posto em prática com as ferramentas disponíveis no seu ecossistema», conclui Mónica Chaves após o encerramento dos debates.





A celebrar três décadas de existência no mercado, do marketing promocional aos eventos e trade marketing, a agência aproveitou o momento para agradecer a todos aqueles que têm trilhado consigo este caminho, que só é possível pela partilha de valores e propósitos comuns.





Brandkey. We keep in touch com as marcas que nos marcam.