Brico Depôt Iberia continua a crescer com vendas totais de 440 milhões de euros

A empresa apresentou os seus resultados para o exercício financeiro de 2022, que mostram um aumento de 2% nas vendas em comparação com o ano anterior.

Com estes resultados, a empresa demonstra a sua solidez num contexto de estabilização do mercado, fazendo um forte investimento nos preços para que estes não afetem o consumidor

A empresa-mãe da empresa, Kingfisher, atingiu um total de vendas de 13 mil milhões de libras esterlinas

A Brico Depôt Iberia, líder em construção, bricolage e renovação do lar, continuou a crescer com um aumento do volume de vendas de quase 2% (LFL) em relação ao ano anterior, quando registou um crescimento recorde, situando as suas vendas totais para o exercício financeiro de 2022 nos 440 milhões de euros. Os resultados sublinham a solidez da empresa após um excelente exercício financeiro de 2020-2021 marcado pela recuperação pós pandemia, num contexto de estabilização.

Principais resultados financeiros da Brico Depôt Iberia

(Resumo dos principais indicadores)

Like-for-Like (LFL) da Brico Depôt Iberia Anual 2021-2022: +1,9% Por trimestre (2019-2021) : Q1 (0,3)%, Q2 +4,4%, Q3 +3,4%, Q4 (0,7)%

Total de Vendas : 440 milhões de euros

: 440 milhões de euros Lucro do Negócio: 10,5 milhões de euros

O CEO da Brico Depôt Iberia, Mike Foulds, afirmou: "Em 2022, o desempenho da empresa foi sólido e as vendas mantiveram-se estáveis. Nestes tempos difíceis para a economia familiar, quisemos dar prioridade ao preço, com o objetivo de trazer valor aos nossos clientes. Continuamos a melhorar a proposta ao cliente, com o lançamento do nosso marketplace em tempo recorde bem como grandes benefícios no nosso novo programa de fidelização, e mais uma vez estou muito orgulhoso do forte compromisso demonstrado por todos na Brico Depôt em continuar a oferecer a melhor relação preço/qualidade e uma cobertura de sucesso a todos os nossos clientes".

Solidez económica da Kingfisher, empresa-mãe da Brico Depôt





A Brico Depôt Iberia, parte da Kingfisher plc, uma multinacional dedicada à melhoria do lar com presença em oito países europeus, reportou vendas totais de 13 mil milhões de libras esterlinas no exercício financeiro de 2022, com uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior (LFL). O lucro ajustado antes de impostos baixou 20,2% para 758 milhões de libras esterlinas, enquanto as vendas por ecommerce aumentaram 146% em três anos.

Principais projetos da Brico Depôt Iberia em 2022





Durante 2022, a Brico Depôt Iberia implementou projectos chave para a sua estratégia, com resultados que demonstram o impulso do negócio na Península Ibérica e que lhe permitiram oferecer um serviço diferenciador aos seus clientes, tanto profissionais como particulares.

Crescimento do ecommerce e do marketplace





No seguimento da sua aposta na digitalização e omnicanalidade, a Brico Depôt continua a crescer através do canal online. Este ano, dada a rápida mudança nos hábitos de consumo e nas preferências de compra dos consumidores, a Brico Depôt Iberia acelerou o seu crescimento das vendas através do canal de vendas online, oferecendo rapidez, conveniência e capacidade de escolha aos seus clientes.





Desde 2020 que a empresa assumiu um forte compromisso com o comércio electrónico, e o crescimento deste canal levou a Brico Depôt a criar duas formas de receber compras online: através do Click&Collect, com o qual os clientes compram através da web e vão às lojas para recolher as suas compras, e do Click&Delivery, que entrega as compras feitas através da web nas suas casas. Actualmente, das vendas efectuadas através do canal online, 60% das entregas são em casa e 40% são em recolha em loja.





A Brico Depôt lançou também, em novembro de 2022, o seu modelo de marketplace simultaneamente em Espanha e Portugal, oferecendo a comissão mais baixa do mercado.





A plataforma, que está integrada no seu próprio ecommerce, permitiu-lhe quase triplicar a oferta aos seus clientes em 6 meses, passando de 12.000 referências para as actuais 35.000. Todas as referências são seleccionadas por uma equipa de peritos para garantir que cumprem os critérios de qualidade, responsabilidade e preço. As gamas mais vendidas no marketplace são casas de banho e aquecimento.

Diferenciação e crescimento das marcas próprias





O desenvolvimento das próprias marcas da empresa é uma importante fonte de valor para os retalhistas e para os seus clientes, uma vez que proporciona um ponto de diferenciação em termos de design, funcionalidade, sustentabilidade e relação qualidade/preço, satisfazendo todas as necessidades de melhoria do lar. Os produtos de marca própria da Brico Depôt Iberia cresceram 9% em comparação com 2021.





Olhando para o futuro, a empresa planeia continuar a oferecer soluções aos seus clientes para ajudá-los a simplificar os seus projetos de melhoria doméstica, expandir as gamas para oferecer mais opções, e continuar a incorporar marcas próprias.

Compromisso com a sociedade e com o ambiente





A Brico Depôt é uma empresa que está firmemente empenhada em contribuir ativamente para a diversidade e inclusão no sector da bricolage. Actualmente, 50% da mão-de-obra é composta por mulheres e 42% dos quadros médios e executivos são mulheres.





A empresa tem um plano específico de Diversidade e Inclusão, no qual desenvolveu projectos em 2022 como o "Construímos melhor", uma iniciativa que visa quebrar os estereótipos de género associados ao sector da bricolage e da construção e defender um local de trabalho inclusivo e diversificado. Para tal, Brico Depôt criou o sinal "LGTBI+ Espaço Seguro", o primeiro do género criado no mundo da construção, que colocou nas suas lojas precisamente para mostrar o seu apoio e respeito por este grupo.





A Fundação Brico Depôt, criada em março de 2022, visa contribuir para a melhoria e renovação de casas, espaços comunitários e outros edifícios com problemas de habitabilidade, tanto em Espanha como em Portugal. Desde a criação da Fundação, a Brico Depôt contribuiu com 2.500 horas de voluntariado em todas as suas lojas, ajudando mais de 1.300 pessoas vulneráveis. No total, a Fundação investiu 70.000 euros em donativos, desde a sua criação.





Por outro lado, a Brico Depôt manteve o seu forte compromisso com a sustentabilidade e 93% dos produtos de papel e madeira que vende provêm de fontes sustentáveis.





Além disso, a empresa reduziu as suas emissões em 94% em 2022, em comparação com 2016/17. Actualmente, 40% das vendas do Brico Depôt são produtos sustentáveis e 10% dos produtos ajudam a poupar energia.

Planos e perspetivas para o exercício financeiro de 2023





O maior desafio da Brico Depôt para este ano é continuar a oferecer produtos de elevada qualidade ao melhor preço e continuar a crescer através das lojas físicas e do canal online.





A empresa continuará a concentrar-se no omnicanal e na digitalização, uma alavanca estratégica para 2023. A Brico Depôt está a trabalhar no sentido de acrescentar desenvolvimentos aos seus serviços para melhorar a experiência de compra dos seus clientes com a integração do website, dos sistemas de checkout e da aplicação.





A Brico Depôt quer continuar também a oferecer aos seus clientes o maior número possível de instalações e para isso continuará a trabalhar nos seus actuais programas de fidelização: tanto com o Brico Club Pro, lançado no ano passado, que oferece muitas vantagens aos seus clientes profissionais, como com o Brico Club, criado mais recentemente para oferecer vantagens aos seus clientes particulares.





Além disso, a Brico Depôt continuará a sua aposta na relação preço/qualidade com o lançamento de novas gamas próprias, como Evalux, uma marca de tintas que oferece uma relação qualidade/preço imbatível no mercado, e o lançamento de Erbauer, uma marca de ferramentas destinada a clientes profissionais.