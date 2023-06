Brico Depôt relança “Construímos Melhor” para quebrar estereótipos de género no setor da bricolage

No âmbito do Mês do Orgulho LGBTI+, a Brico Depôt relança o seu projeto "Construímos Melhor", uma iniciativa pioneira implementada em 2022, que visa lutar por locais de trabalho com mais diversidade, igualdade e inclusão, bem como quebrar os estereótipos de género associados ao setor da bricolage e construção.





O ambiente de trabalho conta ainda com muitos preconceitos e até ameaças para a comunidade LGBTI+. Este dado é revelado por um estudo onde: 3 em cada 4 pessoas desta comunidade tiveram medo de revelar a sua orientação sexual no local de trabalho; 40% das pessoas trans foram rejeitadas em entrevistas de emprego; 55% das pessoas afirmam que sofreram alguma agressão e que ninguém tomou uma posição a seu favor. Estes dados mostram que ainda há um longo caminho a percorrer para se alcançar uma sociedade mais igualitária.





A Brico Depôt, prosseguindo a sua política de diversidade, igualdade e inclusão, atualizou assim o seu decálogo de boas práticas "Como construir melhor. Decálogo para criar um espaço seguro LGBTI+", tornando-o ainda mais completo, elaborado pela FELGTBI+ (Federação Estatal de Lésbicas, Gays, Transsexuais, Intersexuais e mais) e revisto com a REDI (Rede Empresarial pela Diversidade e Inclusão LGBTI), associação da qual a Brico Depôt é também associada. O decálogo inclui conteúdo informativo e expõe dados alarmantes que mostram que é necessária uma mudança no setor e na sociedade, em conjunto com dez recomendações para identificar situações potenciais de discriminação em contexto laboral e eliminá-las criando espaços livres de comportamentos discriminatórios. Adicionalmente, a Brico Depôt redesenhou a sinalética "Espaço Seguro LGBTI+" e ambos os materiais estão disponíveis tanto fisicamente nas suas lojas em Portugal e Espanha como online.





A equipa Brico Depôt criou também um vídeo com vários colaboradores – aliados ou pertencentes à comunidade LGBTI+ – no qual explicam o que tem sido feito ao longo deste ano no projeto, bem como vários vídeos educativos para TikTok e Instagram Reels partilhando as dicas do decálogo com o objetivo de ajudar a comunidade a criar espaços de trabalho mais seguros.