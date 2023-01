Brico Depôt sublinha importância da integração no local de trabalho

O desenvolvimento das pessoas e a promoção da integração laboral são dois dos pilares de atuação da Brico Depôt, especialmente quando se trata de grupos vulneráveis. Em Portugal, a empresa estabeleceu com parceria com a Federação Portuguesa de Autismo e criou a "hora silenciosa" nas suas lojas de Sintra e Loures.





A Brico Depôt Iberia, empresa especializada no sector da decoração, bricolage e materiais de construção, reafirma o seu compromisso com a integração laboral de pessoas com deficiência.

A Brico Depôt promove a integração de pessoas com diferentes capacidades a partir de diferentes abordagens. A título de exemplo, este ano, formou os gestores responsáveis pelos processos de seleção com o objetivo de ajudá-los a compreender e neutralizar possíveis enviesamentos, muitas vezes inconscientes, promovendo assim processos objetivos que encorajam a diversidade e a inclusão nas equipas.

Além disso, colabora ativamente com organizações como INCORPORA – que lhe permite chegar a mais de 400 entidades sociais em toda a Península Ibérica – ou DISJOB – a principal plataforma de emprego na procura de perfis profissionais com deficiência – para atrair talento e facilitar a integração de pessoas em cada uma das suas lojas, tanto em Espanha como em Portugal.

As suas lojas trabalham, igualmente, há vários anos com associações e organizações locais que promovem a inclusão de pessoas com deficiência no local de trabalho. Alguns exemplos:

Em Portugal, a Brico Depôt estabeleceu uma parceria com a Federação Portuguesa de Autismo (FPDA) para criar um espaço "Austism-Friendly" nas suas lojas de Sintra e Loures. O objetivo é criar um espaço comercial mais acessível às pessoas com autismo, e suas respetivas famílias, cuidadores, companheiros, bem como a outras pessoas com necessidades semelhantes. Para isso, foi criado um espaço de tempo designado como "hora silenciosa", de segunda a sexta-feira, entre as 13h e as 14h. Dessa forma, as lojas da insígnia terão as condições de acessibilidade e as adaptações necessárias para serem utilizadas e desfrutadas da melhor forma possível pelas pessoas com autismo.

Segundo Joan Carles Fernández, Diretor de Recursos Humanos da Brico Depôt Iberia, "a diversidade e a inclusão são eixos estratégicos da nossa atuação, não só na gestão da política de recursos humanos, como também na estratégia global da empresa. Cada um de nós, na Brico Depôt, está firmemente empenhado em garantir essas políticas, tanto junto dos nossos colaboradores como na formação dos nossos responsáveis pelos processos de seleção, para assegurar um ambiente de trabalho inclusivo, diversificado e com uma representação justa".