Brisa e Leaseplan lançam parceria

Esta parceria entre a Brisa e a LeasePlan tem como base a confiança já consolidada em ambas as marcas e pretende colocar ao serviço do cliente as mais variadas ferramentas tecnológicas ligadas ao setor automóvel.





Partindo do know-how da LeasePlan no mercado de Renting e do largo conhecimento da Brisa trazido pelo ecossistema Via Verde no que respeita às necessidades do mercado nacional, ambas as empresas trabalham agora em conjunto, na perspetiva de lançarem em breve algumas ofertas digitais inovadoras.





Numa primeira fase, foram definidos os principais ativos capitalizados por cada uma das partes. Desta forma, haverá, por exemplo, uma consolidação e agregação de ofertas Auto em mercados fragmentados, que nasce das sinergias da Brisa e da LeasePlan, tanto nas soluções de mobilidade e segurança rodoviária como na experiência de gestão de frotas.





Esta é mais uma parceria anunciada pela Brisa este ano, depois de em maio ter sido anunciada a parceria com a Fidelidade, para o setor dos seguros digitais, também denominados, smart insurance.