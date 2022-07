BRITA Portugal alcança uma faturação de 1,8 milhões de euros em 2021

Entre outros objetivos, a empresa pretende reduzir em 30% a proporção de plástico virgem na sua carteira de produtos principais, o que também irá contribuir para a redução da dependência de matérias-primas prejudiciais para o meio ambiente. Para os novos produtos, que se irão produzir nos próximos dois anos, por exemplo, irá utilizar-se um plástico inovador de origem biológica. Além disso, irá utilizar-se cada vez menos, material de embrulho, e a partir de 2025 as embalagens de novos produtos serão reutilizáveis.

Sobre o Grupo BRITA:

– BRITA, um dos principais especialistas mundiais em otimização e individualização de água potável, atingiu um novo recorde histórico global de faturação após 2020. Em Portugal, a faturação aumentou 7,37% face ao ano passado, atingindo um total de 1,8 milhões de euros.Algumas das principais razões deste êxito foram: a aposta firme numa estratégia durante a pandemia, que colocou a saúde dos colaboradores como prioridade, conseguindo assegurar a produção e a logística a nível global. Isto impulsionou a utilização dos produtos da marca, e aumentou a satisfação dos consumidores a quem foram fornecidas soluções para obter água potável com excelente sabor e de uma forma segura e conveniente, especialmente durante este período. Para além disso, a tendência crescente para conceitos sustentáveis e o uso de alternativas ao plástico, a principal causa da poluição ambiental, viram-se refletidos nestes resultados. Clare López-Wright, Diretora Geral de BRITA, afirma que "BRITA tornou-se, ao longo dos anos, uma referência entre os consumidores e clientes como fornecedor de alternativas sustentáveis à água mineral engarrafada."A faturação total do Grupo BRITA, com 30 filiais e instalações operacionais nacionais e internacionais, 5 centros de produção e distribuição em 70 países dos cinco continentes, ascendeu a 656 milhões de euros (ajustado às taxas de câmbio de 655 milhões de euros) no último ano comercial. Este valor reflete um aumento de mais de 6,3% (ajustado por tipo de cambio a 655 milhões de euros) em comparação ao ano anterior (2020: 617 milhões de euros). As três primeiras posições entre os mercados do grupo em 2021 continuam a ser ocupadas por Alemanha, China e Grã-Bretanha.Em análise aos distintos segmentos de produtos, observa-se que 75% das vendas totais do Grupo são atribuídas à gama de produtos de consumo de BRITA: 491 milhões de euros (2020: 462 milhões de euros, +6,3%). Em contraste, o segmento Profissional com soluções de filtragem para o setor da hotelaria, venda automática e distribuidores de água em rede para escritórios, escolas, hospitais e gastronomia foi afetado pela pandemia COVID-19 e confinamentos a partir de 2020. Mesmo assim, geraram vendas de 165 milhões de euros neste segmento (2020: 155 milhões de euros, +6,4%), representando 25% das vendas totais. Igualmente ao ano anterior, os mercados da Alemanha, Reino Unido e Suíça, lideram este segmento.Em 2021, tal como nos resultados do ano anterior, cerca de 82% da faturação total do grupo foi gerado fora da Alemanha.Em 2020, a estratégia corporativa de BRITA "Shaping Sustainable Solutions" colocou a sustentabilidade no centro das suas prioridades corporativas. Isto também se refletiu na criação de um novo objetivo de desempenho denominado de Planet Contribuition – de igual relevância aos números das vendas e resultados. Esta é uma combinação do cálculo da pegada de carbono da empresa, e do número de garrafas de água mineral substituídas por produtos BRITA, a maioria das quais são feitas de plástico de utilização única. Este último dado, por si só, ascende a mais de 4,500 milhões de garrafas por ano e aumenta continuamente.Em 2021, a empresa deu um importante passo em frente. Através do Relatório de Sustentabilidade de BRITA, foram estabelecidas metas ambiciosas em quatro campos de ação: materiais, embalagens, reutilização, reciclagem e emissões. Markus Hankammer, CEO do Grupo BRITA, explica: "Com o Relatório de Sustentabilidade, agora temos um foco claro e um caminho para as nossas atividades de sustentabilidade nos próximos anos. O Relatório ajuda-nos a estabelecer as prioridades corretas e a seguir o nosso caminho de forma específica.""Os pontos centrais no Relatório de Sustentabilidade, tornam os nossos produtos ainda mais sustentáveis e oferecem um contributo significativo para a proteção do clima como empresa" acrescenta Meike Rapp, responsável pela Responsabilidade Corporativa Estratégica e Sustentabilidade de BRITA.O sistema de reciclagem de cartuchos, que está em funcionamento há 30 anos, será expandido com o objetivo de produzir 20% dos permutadores de iões, o material de filtragem mais importante dos cartuchos BRITA, a partir de material reciclado até 2025. Na Alemanha, já se deu início às primeiras cooperações com sócios minoristas que proporcionam contentores, para que os consumidores consigam depositar os seus filtros e reciclar os cartuchos. Os primeiros mercados na Ásia também iniciaram cooperações locais de reciclagem.Relativamente à proteção climática, as emissões de toda a empresa serão reduzidas e gradualmente compensadas a partir de 2023. A longo prazo, a empresa planeia avançar para uma neutralidade climática. Um passo importante nesta direção é também a constante melhoria da eficiência dos próprios edifícios da BRITA, através de novos projetos de construção. Como por exemplo, a nova fábrica de produção em Bad Camberg, que foi oficialmente inaugurada a 11 de junho de 2022, ou o novo edifício administrativo em construção em Taunusstein, que também incorpora os mais recentes requisitos de sustentabilidade.Com vendas totais de 656 milhões de euros no ano comercial de 2021 e 2.321 colaboradores em todo o mundo (dos quais aproximadamente 1,263 estão na Alemanha) até ao final do ano de 2020, o Grupo BRITA é uma das empresas líderes na otimização e individualização da água potável. A empresa familiar com sede em Taunusstein perto de Wiesbaden, é representada por 30 filiais e sucursais nacionais e internacionais, bem como por participações, parceiros industriais e de distribuição em 70 países dos cinco continentes. Tem locais de produção na Alemanha, Reino Unido, Itália e China. Fundada em 1966, o inventor do filtro de água para o lar, hoje em dia desenvolve, produz e distribui uma vasta gama de soluções inovadoras de otimização de água potável para setor privado (jarros de filtragem de água, sistemas de torneiras e soluções integradas BRITA para pequenos e grandes eletrodomésticos de fabricantes de renome) e para uso comercial (setor hoteleiro, restaurantes, catering e venda automática), bem como distribuidores de água alimentados por rede elétrica para escritórios, escolas, restaurantes, e ainda o setor da saúde (hospitais e lares de idosos). Desde 2016, a BRITA tem vindo a trabalhar com a ONG Whale and Dolphin Conservation (WDC) com o objetivo de proteger os oceanos do mundo dos resíduos plásticos, ajudando a salvaguardar as baleias e os golfinhos. Mais informações: www.brita.net