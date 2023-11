BYD chega a Aveiro e Coimbra

Dando continuidade a um exponencial crescimento e abrangência de representação na zona centro de Portugal Continental, o Grupo Automóveis do Mondego torna-se, a partir de hoje, representante da marca BYD - Build Your Dreams nas regiões de Aveiro e de Coimbra, no que representa um significativo passo de solidificação dos objetivos definidos no seu Plano Estratégico "Visio Drive 360o".





O grupo alarga, assim, o seu portfólio de produtos e serviços, passando a propor aos seus clientes, atuais e futuros, os modelos desta marca chinesa, recém-entrada no mercado automóvel europeu, assente em 27 anos de experiência e que, apostando na inovação e na tecnologia, a tornaram numa referência no domínio da eletrificação.





"É com enorme orgulho que anunciamos o início da representação da marca BYD - Build Your Dreams na região centro, num processo que permite ao Grupo Automóveis do Mondego e à Corvauto continuar a crescer e a ir ao encontro dos objetivos máximos do nosso plano estratégico ‘Visio Drive 360o’", refere Jorge Figueiredo, Presidente do CA do Grupo Automóveis do Mondego. "A representação da BYD permitir-nos-á continuar a diversificar a nossa oferta nas duas regiões do país, solidificada numa forte estratégia de lançamento e de apresentação dos produtos eletrificados desta marca chinesa, já de enorme dimensão a nível internacional".





À semelhança das demais marcas representadas pelo Grupo Automóveis do Mondego e pela Corvauto nas duas capitais de distrito e nas suas envolventes, o atual catálogo da marca BYD é composto por cinco modelos eletrificados – ATTO 3, DOLPHIN, HAN, TANG e SEAL – 100% elétricos ou híbridos plug-in. O negócio compreende as áreas de vendas e de após-venda, visando-se a máxima satisfação dos clientes através de um conjunto de experiências de aquisição e de propriedade, bem como os inerentes serviços de reparação e/ou manutenções programadas. São múltiplas soluções de mobilidade e de opções para diferentes targets, grande parte delas direcionadas ao cliente particular, mas sem esquecer o mercado B2B, acompanhando-se de um conjunto de opções e soluções adequadas a cada caso.





A BYD junta-se, assim, às demais marcas que o Grupo Automóveis do Mondego e a Corvauto já representam: Peugeot, Opel, Citroën, DS Automobiles, Hyundai, Kia, Maxus, Mitsubishi, Fuso, Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Fiat Professional e Jeep.





Fundada em fevereiro de 1995, a BYD é uma empresa de alta tecnologia dedicada a impulsionar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Após mais de 28 anos de crescimento a alta velocidade, a BYD estabeleceu mais de 30 parques industriais em 6 continentes e desempenhou um papel significativo nas indústrias relacionadas com a eletrónica, automóvel, energias renováveis e transporte ferroviário.





Na vertente automóvel em particular, a BYD desenvolveu várias tecnologias de referência, como a Blade Battery, líder na indústria, a e-Platform 3.0 e a tecnologia de energia híbrida de modo duplo, acelerando a transição, que ocorre neste século, de veículos movidos a combustíveis fósseis para veículos elétricos.





Com foco na aquisição, armazenamento e aplicação de energia, a BYD oferece soluções abrangentes de novas energias com emissão zero.





Acrescente-se que Grupo conta, nas duas cidades, com a sua marca própria, explorando-a quer no mercado de usados, quer ao nível da oferta de serviços na área do rent-a-car, em apoio ao negócio das suas diferentes representantes.



Informações adicionais em: www.automoveisdomondego.pt